Самому скоро предстоить подумать о ремонте в новострое, но с сегодняшними расценками вероятно прийдётся продать.
ПС
Вы себя уговариваете что ли?
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Додано: Вів 19 лют, 2019 15:29
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обычное брюзжание, когда хотелки разбиваются о чугунную ж*** реальности.
Сержик только у меня в игноре?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отказываюсь верить в реальность, если она такова, как говорит Жэка.Ну...или у него просто завышенные требования к месту обитания
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обычный игнор тех, у кого мало денег. И так по всей стране.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:42
В жк нью йорк ценники выставили от двух куе метр.
Извечный спор ветки - это локация или мопы? Или у продаванов дах снесло?
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:57
Интересно, когда остановится жлобство? Когда что-то в метро рухнет с поверхности?
И время, когда нарезали земельку, заметьте...и кто...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:38
Никогда не мониторил этот обьект но думал там ценники выше.
Дом красивый. Локация как по мне ужас.
Я вырос на Красноармейской , прямо на пл. Толстого, так что имею представление что такое центр, трафик, и пробки под окнами. К тому же место в яме.
Квартира для молодых холостых людей.
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
КРЖН будет дорожать! Доходы растут стремительно. Список у кого растут - прилагается
Удивительно, что про Билозир обсудили, а это видео прошло мимо вельмешановних
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:51
а что, сейчас в новострое даже на штукатурку и стяжку можно не рассчитывать со старта? у меня уже был выведен свет по ключевым точкам, только без дырок под розетки. ну пропилить под кабель может метров 4-5 надо было в некоторых комнатах, и все.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:09
trololo
смотря ж какой новострой. Некоторые вроде вообще без стяжки сдаются( вроде в джеке так было) , а некоторые уже под чистовую, но все равно криво. В любом случае кого-то устроит, а кто то будет переделывать и вытягивать углы.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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