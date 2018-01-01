Жека79 написав:

Serg-ik написав: Жека79 написав: 10 куе уйдет только на разводку электрики, сантехники и выравнивания пола\стен если они не очень кривые. 10 куе уйдет только на разводку электрики, сантехники и выравнивания пола\стен если они не очень кривые.

этот перечень работ за месяц можно сделать? этот перечень работ за месяц можно сделать?

не уверен. Если есть уже проэкт и все расписано по дням то может и можно. Я просто плохо представляю как можно одновременно штробить\прокладывать электрику и паралельно штукатурить стены и заливать полы. Кроме того есть технология, после нанесения стартового слоя штукатурки надо ждать пока стена сама просохнет, потом грунтовать\потом опять ждать и опять штукатурить. если штукатурить без маяков толщиной в 1см и электрику делать всю на 1 проводе то можно наверно и быстрее чем за месяц(и дешевле