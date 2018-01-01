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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 563564565566

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
19
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:17

  Чукча2 написав:Суд Киева арестовал 14 новостроек.

https://korrespondent.net/business/comp ... novostroek

Фігня.
Через місяць всіх винних відпустять
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:20

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:
Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов начинаются,то же самое и вечером .


там же сделали выезд на воссоединения в сторону центра. Раньше все ехали на ленинградскую площадь и разворачивались там и создавали некислый трафик на том кругу. Сейчас они выскакивают прямо на воссоединения без заторов и ленинградка разгружена.

З якої пори ленінградка розвантажена????
Сьогодні вранці там їхав - передпробочний стан!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:27

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так это отчасти из-за ремонта моста Метро. Сегодня пробка за 3 км до моста начиналась.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:28

  Жека79 написав:trololo

смотря ж какой новострой. Некоторые вроде вообще без стяжки сдаются( вроде в джеке так было) , а некоторые уже под чистовую, но все равно криво. В любом случае кого-то устроит, а кто то будет переделывать и вытягивать углы.


А некоторые с ремонтом.
Интергал примерно 100-120$ за квадрат без мебели но уже с сантехникой
Живите своим умом!
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