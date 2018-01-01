Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz написав: Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов начинаются,то же самое и вечером .
там же сделали выезд на воссоединения в сторону центра. Раньше все ехали на ленинградскую площадь и разворачивались там и создавали некислый трафик на том кругу. Сейчас они выскакивают прямо на воссоединения без заторов и ленинградка разгружена.
З якої пори ленінградка розвантажена???? Сьогодні вранці там їхав - передпробочний стан!
смотря ж какой новострой. Некоторые вроде вообще без стяжки сдаются( вроде в джеке так было) , а некоторые уже под чистовую, но все равно криво. В любом случае кого-то устроит, а кто то будет переделывать и вытягивать углы.
А некоторые с ремонтом. Интергал примерно 100-120$ за квадрат без мебели но уже с сантехникой