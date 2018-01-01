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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 564565566567>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
19
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:20

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:
Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов начинаются,то же самое и вечером .


там же сделали выезд на воссоединения в сторону центра. Раньше все ехали на ленинградскую площадь и разворачивались там и создавали некислый трафик на том кругу. Сейчас они выскакивают прямо на воссоединения без заторов и ленинградка разгружена.

З якої пори ленінградка розвантажена????
Сьогодні вранці там їхав - передпробочний стан!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:27

Frant
так это отчасти из-за ремонта моста Метро. Сегодня пробка за 3 км до моста начиналась.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:28

  Жека79 написав:trololo

смотря ж какой новострой. Некоторые вроде вообще без стяжки сдаются( вроде в джеке так было) , а некоторые уже под чистовую, но все равно криво. В любом случае кого-то устроит, а кто то будет переделывать и вытягивать углы.


А некоторые с ремонтом.
Интергал примерно 100-120$ за квадрат без мебели но уже с сантехникой
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве растет численность населения, как и существенно выросла средняя зарплата за год. К тому же уменьшается количество безработных, растет производство и объемы торговли с другими странами. Такой вывод можно сделать по данным за прошлый год главного управления статистики Киева.

Эксперты рассказали, за счет чего растет зарплата и меняется экономика Киева.

https://bigkiev.com.ua/v-kieve-rastet-n ... -zarplata/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:23

  kingkongovets написав:В Киеве растет численность населения, как и существенно выросла средняя зарплата за год. К тому же уменьшается количество безработных, растет производство и объемы торговли с другими странами. Такой вывод можно сделать по данным за прошлый год главного управления статистики Киева.

Эксперты рассказали, за счет чего растет зарплата и меняется экономика Киева.

https://bigkiev.com.ua/v-kieve-rastet-n ... -zarplata/

Жаль что доходов от сдачи недвижимости не пишет статистика,вернее вышеуказанная статья.
Как впрочем и от туризма.Точно рост там.
5748909
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:26

  kingkongovets написав:В Киеве растет численность населения, как и существенно выросла средняя зарплата за год. К тому же уменьшается количество безработных, растет производство и объемы торговли с другими странами. Такой вывод можно сделать по данным за прошлый год главного управления статистики Киева.

Эксперты рассказали, за счет чего растет зарплата и меняется экономика Киева.

https://bigkiev.com.ua/v-kieve-rastet-n ... -zarplata/

Сейчас опять будете говорить, что рефлексирую. Решил посмотреть, от чего отказался. Зашел на Headhunter.
Social package - official registration from day 1, vacation, sick leave

Блин, прям задумался о переезде обратно и откупе прэлести. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:30

  Serg-ik написав:Интересно, когда остановится жлобство? Когда что-то в метро рухнет с поверхности?

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Департаменту містобудування та архітектури КМДА і зобов’язав його розглянути заяву КП "Київтранспарксервіс" про видачу містобудівних умов та обмежень (МУО) для будівництва багаторівневого паркінгу на Оболонському проспекті (навпроти будинку №20) у Києві.

Суд встановив, що 6 червня 2014 року Департамент економіки та інвестицій КМДА, КП "Київтранспарксервіс" і ТОВ "СВП-Груп" уклали інвестиційний договір про реалізацію інвестиційного проекту будівництва багаторівневого паркінгу з об’єктами транспортної інфраструктури, приміщеннями торговельно-офісного та соціально-побутового призначення на Оболонському проспекті (навпроти будинку №20).

https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/19/645412/
И время, когда нарезали земельку, заметьте...и кто...


Нуууууу неплохо. Еще с другой стороны застроить парковки и вместо рынка ОР 2. И площадь на Минской приобретет законченный-конченный вид.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Государство Украина спонсор терроризма:
https://hvylya.net/news/digest/marchuk- ... ardov.html
Интересно подобные приеры в мире есть?
Ну там США спонсирует ветеранов Талибана... Или Израиль выплачивает пенсии иранским пенсионерам.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:47

  Serg-ik написав:
  hume написав:Вы себя уговариваете что ли?

Отказываюсь верить в реальность, если она такова, как говорит Жэка.Ну...или у него просто завышенные требования к месту обитания

интересно ваша история ремонта переплюнет по популярности Флая??? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:49

  UA написав:Государство Украина спонсор терроризма:
https://hvylya.net/news/digest/marchuk- ... ardov.html
Интересно подобные приеры в мире есть?
Ну там США спонсирует ветеранов Талибана... Или Израиль выплачивает пенсии иранским пенсионерам.


платишь - терроризм, не платить пенсии - обвинят в геноциде. как правильно хз
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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