Вів 19 лют, 2019 18:59





Эксперты рассказали, за счет чего растет зарплата и меняется экономика Киева.



https://bigkiev.com.ua/v-kieve-rastet-n ... -zarplata/ В Киеве растет численность населения, как и существенно выросла средняя зарплата за год. К тому же уменьшается количество безработных, растет производство и объемы торговли с другими странами. Такой вывод можно сделать по данным за прошлый год главного управления статистики Киева.Эксперты рассказали, за счет чего растет зарплата и меняется экономика Киева.

