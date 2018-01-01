Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав: Утром из Комфорт-тауна не газонешь, там пробки уже возле домов начинаются,то же самое и вечером .
там же сделали выезд на воссоединения в сторону центра. Раньше все ехали на ленинградскую площадь и разворачивались там и создавали некислый трафик на том кругу. Сейчас они выскакивают прямо на воссоединения без заторов и ленинградка разгружена.
З якої пори ленінградка розвантажена???? Сьогодні вранці там їхав - передпробочний стан!
смотря ж какой новострой. Некоторые вроде вообще без стяжки сдаются( вроде в джеке так было) , а некоторые уже под чистовую, но все равно криво. В любом случае кого-то устроит, а кто то будет переделывать и вытягивать углы.
А некоторые с ремонтом. Интергал примерно 100-120$ за квадрат без мебели но уже с сантехникой
В Киеве растет численность населения, как и существенно выросла средняя зарплата за год. К тому же уменьшается количество безработных, растет производство и объемы торговли с другими странами. Такой вывод можно сделать по данным за прошлый год главного управления статистики Киева.
Эксперты рассказали, за счет чего растет зарплата и меняется экономика Киева.
kingkongovets написав:В Киеве растет численность населения, как и существенно выросла средняя зарплата за год. К тому же уменьшается количество безработных, растет производство и объемы торговли с другими странами. Такой вывод можно сделать по данным за прошлый год главного управления статистики Киева.
Эксперты рассказали, за счет чего растет зарплата и меняется экономика Киева.
kingkongovets написав:В Киеве растет численность населения, как и существенно выросла средняя зарплата за год. К тому же уменьшается количество безработных, растет производство и объемы торговли с другими странами. Такой вывод можно сделать по данным за прошлый год главного управления статистики Киева.
Эксперты рассказали, за счет чего растет зарплата и меняется экономика Киева.
Serg-ik написав:Интересно, когда остановится жлобство? Когда что-то в метро рухнет с поверхности?
Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Департаменту містобудування та архітектури КМДА і зобов’язав його розглянути заяву КП "Київтранспарксервіс" про видачу містобудівних умов та обмежень (МУО) для будівництва багаторівневого паркінгу на Оболонському проспекті (навпроти будинку №20) у Києві.
Суд встановив, що 6 червня 2014 року Департамент економіки та інвестицій КМДА, КП "Київтранспарксервіс" і ТОВ "СВП-Груп" уклали інвестиційний договір про реалізацію інвестиційного проекту будівництва багаторівневого паркінгу з об’єктами транспортної інфраструктури, приміщеннями торговельно-офісного та соціально-побутового призначення на Оболонському проспекті (навпроти будинку №20).