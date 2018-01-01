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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 564565566567

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 102
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
19
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:53

  Serg-ik написав:
  hume написав:Вы себя уговариваете что ли?

Отказываюсь верить в реальность, если она такова, как говорит Жэка.Ну...или у него просто завышенные требования к месту обитания

Serg-ik Жека проводя ремонт, просто впишется в запланированный бюджет.
А вам придется потратить раза в два-три больше, чем представляете.
Большинство новоселов новостроек делающих ремонт впервые, увеличивает бюджет ремонта на 50-100%.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:56

  trololo написав:
  UA написав:Государство Украина спонсор терроризма:
https://hvylya.net/news/digest/marchuk- ... ardov.html
Интересно подобные приеры в мире есть?
Ну там США спонсирует ветеранов Талибана... Или Израиль выплачивает пенсии иранским пенсионерам.


платишь - терроризм, не платить пенсии - обвинят в геноциде. как правильно хз

Правильно - на обвинения в геноциде, проявлять очень глубокую озабоченность...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:58

  UA написав:Или Израиль выплачивает пенсии иранским пенсионерам.


Своим-то пенсионерам Израиль выплачивает пенсии, а российским пенсионерам Украина тоже ничего не выплачивает. Так что сравнение странное.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:05

  trololo написав:
  UA написав:Государство Украина спонсор терроризма:
https://hvylya.net/news/digest/marchuk- ... ardov.html
Интересно подобные приеры в мире есть?
Ну там США спонсирует ветеранов Талибана... Или Израиль выплачивает пенсии иранским пенсионерам.


платишь - терроризм, не платить пенсии - обвинят в геноциде. как правильно хз


Правильно - не платить и, делая морду кирпичом, говорить всем, что пенсии всем выплачиваются. Все претензии и доказательства тупо игнорить и говорить 'фыфсёфрёти'.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:27

  galadriel написав:
Правильно - не платить и, делая морду кирпичом, говорить всем, что пенсии всем выплачиваются. Все претензии и доказательства тупо игнорить и говорить 'фыфсёфрёти'.


Очень жаль. Ожидал от Вас большей мудрости.
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