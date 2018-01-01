Serg-ik Жека проводя ремонт, просто впишется в запланированный бюджет.
А вам придется потратить раза в два-три больше, чем представляете.
Большинство новоселов новостроек делающих ремонт впервые, увеличивает бюджет ремонта на 50-100%.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 19:53
Serg-ik Жека проводя ремонт, просто впишется в запланированный бюджет.
А вам придется потратить раза в два-три больше, чем представляете.
Большинство новоселов новостроек делающих ремонт впервые, увеличивает бюджет ремонта на 50-100%.
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:56
Правильно - на обвинения в геноциде, проявлять очень глубокую озабоченность...
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:58
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:05
Правильно - не платить и, делая морду кирпичом, говорить всем, что пенсии всем выплачиваются. Все претензии и доказательства тупо игнорить и говорить 'фыфсёфрёти'.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:27
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