Serg-ik Жека проводя ремонт, просто впишется в запланированный бюджет.
А вам придется потратить раза в два-три больше, чем представляете.
Большинство новоселов новостроек делающих ремонт впервые, увеличивает бюджет ремонта на 50-100%.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:53
Serg-ik Жека проводя ремонт, просто впишется в запланированный бюджет.
А вам придется потратить раза в два-три больше, чем представляете.
Большинство новоселов новостроек делающих ремонт впервые, увеличивает бюджет ремонта на 50-100%.
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:56
Правильно - на обвинения в геноциде, проявлять очень глубокую озабоченность...
Додано: Вів 19 лют, 2019 19:58
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:05
Правильно - не платить и, делая морду кирпичом, говорить всем, что пенсии всем выплачиваются. Все претензии и доказательства тупо игнорить и говорить 'фыфсёфрёти'.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:27
Очень жаль. Ожидал от Вас большей мудрости.
Потому и будем мы жить в ж*** не 40 лет, потому и будет у нас именно отрицательная селекция и де*** во власти, а целевой аудиторией КРЖН будут прокуроры и прочие сбушники. Потому что тот самый народ не нужно хлебом кормить, а дай найти внутреннего врага и отчаянно выводить бабло, пока демос ожесточенно проклинает оппонентов доказывая свое "превосходство".
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:34
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
приречная, райский уголок
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:44
Вам про то как не брать очередной кредит под большие проценты. А вы про превосходство внутреннего врага.
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:52
UA
гуру, так как там цены в ОР, все падают стремительным домкратом?
уже дешевле чем в соседнем шлачке или еще нет?
со вчерашнего дня ждемс ярких реальных примеров...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:49
Сорри, мудрости у меня пока мало.
Злость над соседней страной верх взяла. Тамошние пенсы тоже несут часть ответственности за войну. Как по мне, наши власти сделали оптимальный вариант - пенсии платят всем, но только на подконтрольной территории.
Сложно представить, как бы во Вторую Мировую выплачивали пенсии на оккупированных гитлеровцами территориях. Ладно, прекращаю оффтоп.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
|