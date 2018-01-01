Даже можно не комментировать.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лют, 2019 22:41
"Киевавтодор" доплатит фирме окружения Труханова 90 миллионов за ремонт 4 км улицы
Даже можно не комментировать.
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 лют, 2019 22:52
В Смеле весело.
18 февраля в Смеле собрались люди возмущенные огромными коммунальными платежками.
.
А уже сегодня стало известно, что 20-21 февраля Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Черкасской области будет проводить в Смеле антитеррористические тактико-специальные учения.
Ну конечно ,это просто совпадение.
А и еще прокуратура возбудилась в очередной раз на высокие платежки.
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:15
Интересные подробности про Аркаду
Сегодняшнее заседание градостроительно-земельной комиссии Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума. Вместо членов комиссии из фракции “Солидарность” на него пришли вооруженные люди
Самая вероятная причина - комиссия должна была рассмотреть проект решения, предполагающий, что территория площадью 148 га в Дарницком районе Киева, находящаяся в аренде ООО “Контактбудсервис”, получит статус ландшафтного заказника местного значения “Осокорковские луга”, а также ряд скандальных проектов решений о разрыве договоров аренды с застройщиками.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 19 лют, 2019 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:17
Сегодня в новом автографе был движняк на стройке
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 лют, 2019 01:22
Правильно - объявить что платим, но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо. Примерно так же как и с Крымом.
Додано: Сер 20 лют, 2019 01:37
В чем смысл этого действия? Собранные средства в этом случае тамошние могут тогда и на месте раздать, зачем их переносить через линию разграничения сюда, а потом обратно.
Додано: Сер 20 лют, 2019 01:44
тамошние могут делать там что им угодно
главное что мы не будем туда вливать миллиарды формально в этом никому не отказывая и не теряя при этом поддержки европы
Додано: Сер 20 лют, 2019 02:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так вроде пенсии на сегодня выплачиваются исключительно при регистрации, то бишь прописке на подконтрольной территории?
|