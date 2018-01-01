RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 566567568569>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 103
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
20
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:41

"Киевавтодор" доплатит фирме окружения Труханова 90 миллионов за ремонт 4 км улицы
https://biz.censor.net.ua/news/3112567/ ... _km_ulitsy

Даже можно не комментировать.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31157
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3075 раз.
Подякували: 5317 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:52

В Смеле весело.

18 февраля в Смеле собрались люди возмущенные огромными коммунальными платежками.
http://smila-ua.com/index.php/uk/societ ... 9-02-18-16
.
А уже сегодня стало известно, что 20-21 февраля Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Черкасской области будет проводить в Смеле антитеррористические тактико-специальные учения.
https://www.facebook.com/ssu.cherkasy/p ... permPage=1

Ну конечно ,это просто совпадение.


А и еще прокуратура возбудилась в очередной раз на высокие платежки. http://smila-ua.com/index.php/uk/societ ... NGfkgiYl1M
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31157
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3075 раз.
Подякували: 5317 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:15

Интересные подробности про Аркаду
http://kievvlast.com.ua/news/skandalnyj ... sledovanie


Сегодняшнее заседание градостроительно-земельной комиссии Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума. Вместо членов комиссии из фракции “Солидарность” на него пришли вооруженные люди
Самая вероятная причина - комиссия должна была рассмотреть проект решения, предполагающий, что территория площадью 148 га в Дарницком районе Киева, находящаяся в аренде ООО “Контактбудсервис”, получит статус ландшафтного заказника местного значения “Осокорковские луга”, а также ряд скандальных проектов решений о разрыве договоров аренды с застройщиками.
http://kievvlast.com.ua/news/zasedanie- ... nnye-lyudi
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 19 лют, 2019 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31157
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3075 раз.
Подякували: 5317 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:17

Сегодня в новом автографе был движняк на стройке

http://kievvlast.com.ua/news/zastrojshh ... yatelnosti
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31157
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3075 раз.
Подякували: 5317 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 01:22

  UA написав:
  trololo написав:
  UA написав:Государство Украина спонсор терроризма:
https://hvylya.net/news/digest/marchuk- ... ardov.html
Интересно подобные приеры в мире есть?
Ну там США спонсирует ветеранов Талибана... Или Израиль выплачивает пенсии иранским пенсионерам.


платишь - терроризм, не платить пенсии - обвинят в геноциде. как правильно хз

Правильно - на обвинения в геноциде, проявлять очень глубокую озабоченность...


Правильно - объявить что платим, но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо. Примерно так же как и с Крымом.
Alex6
 
Повідомлень: 507
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 01:37

  Alex6 написав:но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо


В чем смысл этого действия? Собранные средства в этом случае тамошние могут тогда и на месте раздать, зачем их переносить через линию разграничения сюда, а потом обратно.
freeze
4
 
Повідомлень: 9724
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2846 раз.
Подякували: 3975 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 01:44

  freeze написав:
  Alex6 написав:но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо


В чем смысл этого действия? Собранные средства в этом случае тамошние могут тогда и на месте раздать, зачем их переносить через линию разграничения сюда, а потом обратно.



тамошние могут делать там что им угодно
главное что мы не будем туда вливать миллиарды формально в этом никому не отказывая и не теряя при этом поддержки европы
Alex6
 
Повідомлень: 507
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 02:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex6 написав:
  freeze написав:
  Alex6 написав:но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо


В чем смысл этого действия? Собранные средства в этом случае тамошние могут тогда и на месте раздать, зачем их переносить через линию разграничения сюда, а потом обратно.



тамошние могут делать там что им угодно
главное что мы не будем туда вливать миллиарды формально в этом никому не отказывая и не теряя при этом поддержки европы


Так вроде пенсии на сегодня выплачиваются исключительно при регистрации, то бишь прописке на подконтрольной территории?
freeze
4
 
Повідомлень: 9724
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2846 раз.
Подякували: 3975 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 08:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

36 млн человек — так оценивает ООН количество украинцев, которые будут жить на территории своей страны к 2050 году. Не весело. Интересно, как они считают? Народ передохнет или разбежится? Тут, что завтра будет не известно, а тем более на годы вперёд. Пальцем в небо.
Nikita1000
 
Повідомлень: 71
З нами з: 31.01.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 08:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Приехал в гости дядька из Казахстана. Говорит, что китайцы захватывают все земли. Женятся на местных и потом получают гражданство. Следом подтягиваются все родственники из поднебесной. Выкупают паи и создают целые китайские посёлки.Живут по своим законам и распорядку. Местные не указ. Говорит, что если так дальше пойдёт, то от казахов нечего не останется. Сам он с Украину, в молодости уехал поднимать целину и остался.
Nikita1000
 
Повідомлень: 71
З нами з: 31.01.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 566567568569>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1317, 1318, 1319
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13189 2254020
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 00:16
rjkz
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 9532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6298
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21993)
20.02.2019 08:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.