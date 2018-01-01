Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сегодняшнее заседание градостроительно-земельной комиссии Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума. Вместо членов комиссии из фракции “Солидарность” на него пришли вооруженные люди Самая вероятная причина - комиссия должна была рассмотреть проект решения, предполагающий, что территория площадью 148 га в Дарницком районе Киева, находящаяся в аренде ООО “Контактбудсервис”, получит статус ландшафтного заказника местного значения “Осокорковские луга”, а также ряд скандальных проектов решений о разрыве договоров аренды с застройщиками. http://kievvlast.com.ua/news/zasedanie- ... nnye-lyudi
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 19 лют, 2019 23:22, всього редагувалось 1 раз.
платишь - терроризм, не платить пенсии - обвинят в геноциде. как правильно хз
Правильно - на обвинения в геноциде, проявлять очень глубокую озабоченность...
Правильно - объявить что платим, но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо. Примерно так же как и с Крымом.
Alex6 написав:но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо
В чем смысл этого действия? Собранные средства в этом случае тамошние могут тогда и на месте раздать, зачем их переносить через линию разграничения сюда, а потом обратно.
Alex6 написав:но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо
В чем смысл этого действия? Собранные средства в этом случае тамошние могут тогда и на месте раздать, зачем их переносить через линию разграничения сюда, а потом обратно.
тамошние могут делать там что им угодно главное что мы не будем туда вливать миллиарды формально в этом никому не отказывая и не теряя при этом поддержки европы
Alex6 написав:но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо
В чем смысл этого действия? Собранные средства в этом случае тамошние могут тогда и на месте раздать, зачем их переносить через линию разграничения сюда, а потом обратно.
тамошние могут делать там что им угодно главное что мы не будем туда вливать миллиарды формально в этом никому не отказывая и не теряя при этом поддержки европы
Так вроде пенсии на сегодня выплачиваются исключительно при регистрации, то бишь прописке на подконтрольной территории?
Приехал в гости дядька из Казахстана. Говорит, что китайцы захватывают все земли. Женятся на местных и потом получают гражданство. Следом подтягиваются все родственники из поднебесной. Выкупают паи и создают целые китайские посёлки.Живут по своим законам и распорядку. Местные не указ. Говорит, что если так дальше пойдёт, то от казахов нечего не останется. Сам он с Украину, в молодости уехал поднимать целину и остался.
Alex6 написав:Правильно - объявить что платим, но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо. Примерно так же как и с Крымом.
Как жаль, что такие государственники в рамках развития программы "Начни государство с себя" уже работают таксистами.
Вы там для начала себе ответьте на вопрос "Донбасс - это Украина? / Чей Крым?". А вторым вопросом будет "А чем пенсионер Донбасса/Крыма лучше/хуже пенсионера Херсона/Киева/Львова?". Потому что в Вашей логике Вы уже страну на кусочки порезали, но все еще хотите оставаться и умным и красивым.