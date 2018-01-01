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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 567568569570571>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 103
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
20
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:19

striped

Хлопці, розумію що болить.
Є багато гілок для встановлення правди щодо цієї проблеми.

Тут обговорюється ненавистний київський бітон, зневагу до якого вважають за необхідне висловити всі відвідувачі порталу.

Проте як тільки грошики запекли ляжку - приг скок і по роги в ненавистний:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:37

КМДА хочет еще +13% к тарифам за вывоз мусора.Ну а че, норм. З/п ж выросли на 22%

БПВ - было 159 - проект 176 (+10%)
ВгПВ - было 175- проект 210 (+20%)
https://kyivcity.gov.ua/publichna_infor ... riyem.html

Так же с 1 февраля Водоконал поднял тарифы ( +2-4%)
,хотя до этого 14 октября поднимал (+17-20%)
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 20 лют, 2019 09:40, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:39

  striped написав:
Вы там для начала себе ответьте на вопрос "Донбасс - это Украина? / Чей Крым?". А вторым вопросом будет "А чем пенсионер Донбасса/Крыма лучше/хуже пенсионера Херсона/Киева/Львова?". Потому что в Вашей логике Вы уже страну на кусочки порезали, но все еще хотите оставаться и умным и красивым.


Половина Донбаса у нас, а в ОРДЛО не должно быть никакой поддержки от Украины.
Хочешь пенсию и защиту - живи здесь, не нравиться Украина - чемодан - раша.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:39

  kingkongovets написав:лиссабон

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Круто! А Сержик говорит, что дом в 50 метрах от дороги, это жесть. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Nikita1000 в Сер 20 лют, 2019 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:40

  zzzzzz написав:Объясните пожалуйста как это происходит.

В ЖК Воссоединения уже давно висят в продаже 6 квартир. Я ради интереса проверил коммунальные счета и оказалось что почти у каждой квартиры долги за отопление по 8500 грн.

Интересно, как это происходит ?

Это отопление МОПов.
И оно может быть и 1000 грн за 100 метров (в зависимости от дома).
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:41

  kingkongovets написав:лиссабон

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Это конечно ебздец.
Хотя по узкой колее видно, что трамвая скорее туристический, чем маршрутный(да и вагону лет 70-80). Сьездить бы лично и прокатиться на нём! В Стамбуле вроде в старых районах тоже есть такая линия под окнами, и как раз маршрутная(в первой половине ХХ века) она была на два пути.
Пы.Сы - жил у нас на Петровке 25 лет в 10м от двуколейной линии и весьма нагруженной - неудобств с пробуждением в 4.10 от первых вагонов не испытывал(окна спальни как раз на проспект выходили)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:41

  kingkongovets написав:лиссабон

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Почти как в ЖК Каховская, там ветка ЖД в 5 метрах от дома-стены :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Почти как в ЖК Каховская, там ветка ЖД в 5 метрах от дома-стены

То ЖД ветка для промышленного предприятия. Если предприятие снесли, то ветка-просто металлолом
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:04

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Почти как в ЖК Каховская, там ветка ЖД в 5 метрах от дома-стены

То ЖД ветка для промышленного предприятия. Если предприятие снесли, то ветка-просто металлолом

но пожжжжжжужжжать же нужно...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:04

  Alex6 написав:
  striped написав:
Вы там для начала себе ответьте на вопрос "Донбасс - это Украина? / Чей Крым?". А вторым вопросом будет "А чем пенсионер Донбасса/Крыма лучше/хуже пенсионера Херсона/Киева/Львова?". Потому что в Вашей логике Вы уже страну на кусочки порезали, но все еще хотите оставаться и умным и красивым.


Половина Донбаса у нас, а в ОРДЛО не должно быть никакой поддержки от Украины.
Хочешь пенсию и защиту - живи здесь, не нравиться Украина - чемодан - раша.


Наглядная иллюстрация момента "Как действует наша пропаганда". Вы (и те, кто разделяет подобные взгляды) очень сильно не правы. Экзистенциально не правы. Но вступать в споры не имею желания и возможности. И таки да - державною мовою пишите тогда на форуме - будьте послидовни не только там где вам удобно.
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