Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав: Вы там для начала себе ответьте на вопрос "Донбасс - это Украина? / Чей Крым?". А вторым вопросом будет "А чем пенсионер Донбасса/Крыма лучше/хуже пенсионера Херсона/Киева/Львова?". Потому что в Вашей логике Вы уже страну на кусочки порезали, но все еще хотите оставаться и умным и красивым.
Половина Донбаса у нас, а в ОРДЛО не должно быть никакой поддержки от Украины. Хочешь пенсию и защиту - живи здесь, не нравиться Украина - чемодан - раша.
Это конечно ебздец. Хотя по узкой колее видно, что трамвая скорее туристический, чем маршрутный(да и вагону лет 70-80). Сьездить бы лично и прокатиться на нём! В Стамбуле вроде в старых районах тоже есть такая линия под окнами, и как раз маршрутная(в первой половине ХХ века) она была на два пути. Пы.Сы - жил у нас на Петровке 25 лет в 10м от двуколейной линии и весьма нагруженной - неудобств с пробуждением в 4.10 от первых вагонов не испытывал(окна спальни как раз на проспект выходили)
striped написав: Вы там для начала себе ответьте на вопрос "Донбасс - это Украина? / Чей Крым?". А вторым вопросом будет "А чем пенсионер Донбасса/Крыма лучше/хуже пенсионера Херсона/Киева/Львова?". Потому что в Вашей логике Вы уже страну на кусочки порезали, но все еще хотите оставаться и умным и красивым.
Половина Донбаса у нас, а в ОРДЛО не должно быть никакой поддержки от Украины. Хочешь пенсию и защиту - живи здесь, не нравиться Украина - чемодан - раша.
Наглядная иллюстрация момента "Как действует наша пропаганда". Вы (и те, кто разделяет подобные взгляды) очень сильно не правы. Экзистенциально не правы. Но вступать в споры не имею желания и возможности. И таки да - державною мовою пишите тогда на форуме - будьте послидовни не только там где вам удобно.