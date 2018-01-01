Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Ось портрет покупця елітної нерухомості в Києві:
"Дружина прокурора ГПУ Біловара витрачає мільйони на розкішний відпочинок на Мальдівах, у Туреччині, Мілані та Москві, - Bihus.info. ВIДЕО Незадекларована Audi Q7, годинник за $ 120 тис., "дача" в Туреччині і суцільна відпустка"
Frant написав:Ось портрет покупця елітної нерухомості в Києві:
"Дружина прокурора ГПУ Біловара витрачає мільйони на розкішний відпочинок на Мальдівах, у Туреччині, Мілані та Москві, - Bihus.info. ВIДЕО Незадекларована Audi Q7, годинник за $ 120 тис., "дача" в Туреччині і суцільна відпустка"
Все эти истории коренному киевлянину не интересны. По простой причине - эти товарищи создают спрос и дают возможность кормиться рядом. Кто-то сдаст им под коммерцию, кто-то заработает маникюром на смарт в курятнике.
vano80 написав:Все эти истории коренному киевлянину не интересны. По простой причине - эти товарищи создают спрос и дают возможность кормиться рядом. Кто-то сдаст им под коммерцию, кто-то заработает маникюром на смарт в курятнике.
ну ок, предположим, зато вам видимо они очень интересны - как распорядитесь этой инфой кроме рефлексии и разбрасывания говн на форуме? шо предпримете, какие сделаете выводы? научите коренных, шо с ней делать, как извлечь из нее пользу?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 20 лют, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Alex6 написав:Правильно - объявить что платим, но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо. Примерно так же как и с Крымом.
Как жаль, что такие государственники в рамках развития программы "Начни государство с себя" уже работают таксистами.
Вы там для начала себе ответьте на вопрос "Донбасс - это Украина? / Чей Крым?". А вторым вопросом будет "А чем пенсионер Донбасса/Крыма лучше/хуже пенсионера Херсона/Киева/Львова?". Потому что в Вашей логике Вы уже страну на кусочки порезали, но все еще хотите оставаться и умным и красивым.
Родсвенник знакомых живёт на территории днр, он получает шахтёрскую пенсию на укр территории, еще что то получает от днр. Всего получается около 17кгрн. Говорят не жалуется.
vano80 написав:Все эти истории коренному киевлянину не интересны. По простой причине - эти товарищи создают спрос и дают возможность кормиться рядом. Кто-то сдаст им под коммерцию, кто-то заработает маникюром на смарт в курятнике.
ну ок, предположим, зато вам они очень интересны - как распорядитесь этой инфой кроме рефлексии и разбрасывания говн на форуме? шо предпримете, какие сделаете выводы? научите коренных, шо с ней делать, как извлечь из нее пользу?
Всего лишь навсего инвестиционный рейтинг страны находиться в Ж... Потому и инвестиции не идут в страну. А без инвестиций на внутреннем спросе далеко не уедешь.