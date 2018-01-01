RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 568569570571>

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 103
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
20
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:05

  kingkongovets написав:лиссабон

Зображення

Тот случай, когда трамвай может угнать труселя неосторожно вывешенные за борт.
hume
 
Повідомлень: 5292
З нами з: 27.12.12
Подякував: 453 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:05

  Frant написав:Ось портрет покупця елітної нерухомості в Києві:

"Дружина прокурора ГПУ Біловара витрачає мільйони на розкішний відпочинок на Мальдівах, у Туреччині, Мілані та Москві, - Bihus.info. ВIДЕО
Незадекларована Audi Q7, годинник за $ 120 тис., "дача" в Туреччині і суцільна відпустка"

https://censor.net.ua/ua/video_news/311 ... urechchyni


вчера об этом написал - нет, не интересна эта тема здесь.
striped
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 10.12.08
Подякував: 891 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:06

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Почти как в ЖК Каховская, там ветка ЖД в 5 метрах от дома-стены

То ЖД ветка для промышленного предприятия. Если предприятие снесли, то ветка-просто металлолом

но пожжжжжжужжжать же нужно...


По вашему это добавляет привлекательность ЖК ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31162
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3075 раз.
Подякували: 5317 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:08

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Почти как в ЖК Каховская, там ветка ЖД в 5 метрах от дома-стены

То ЖД ветка для промышленного предприятия. Если предприятие снесли, то ветка-просто металлолом


Да, металлолом, но она есть. И её пока что никто не снес.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31162
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3075 раз.
Подякували: 5317 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:09

  hume написав:
  kingkongovets написав:лиссабон

Зображення

Тот случай, когда трамвай может угнать труселя неосторожно вывешенные за борт.

Нормально все.
Это же 28ой маршрут. Лиссабон - Троещина
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7690
З нами з: 30.11.11
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1854 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:11

  Frant написав:Ось портрет покупця елітної нерухомості в Києві:

"Дружина прокурора ГПУ Біловара витрачає мільйони на розкішний відпочинок на Мальдівах, у Туреччині, Мілані та Москві, - Bihus.info. ВIДЕО
Незадекларована Audi Q7, годинник за $ 120 тис., "дача" в Туреччині і суцільна відпустка"

https://censor.net.ua/ua/video_news/311 ... urechchyni


Все эти истории коренному киевлянину не интересны. По простой причине - эти товарищи создают спрос и дают возможность кормиться рядом. Кто-то сдаст им под коммерцию, кто-то заработает маникюром на смарт в курятнике. :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 17.09.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:Все эти истории коренному киевлянину не интересны. По простой причине - эти товарищи создают спрос и дают возможность кормиться рядом. Кто-то сдаст им под коммерцию, кто-то заработает маникюром на смарт в курятнике. :mrgreen:


ну ок, предположим, зато вам видимо они очень интересны - как распорядитесь этой инфой кроме рефлексии и разбрасывания говн на форуме?
шо предпримете, какие сделаете выводы?
научите коренных, шо с ней делать, как извлечь из нее пользу?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 20 лют, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 05.06.16
Подякував: 366 раз.
Подякували: 895 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:21

  striped написав:
  Alex6 написав:Правильно - объявить что платим, но только из спец. фонда в рамках средств которые из ОРДЛО перечислят в пенсионный фонд, сколько налогов для своих пенсионеров собрали - столько пенсий и получили, все чесно и справедливо. Примерно так же как и с Крымом.


Как жаль, что такие государственники в рамках развития программы "Начни государство с себя" уже работают таксистами.

Вы там для начала себе ответьте на вопрос "Донбасс - это Украина? / Чей Крым?". А вторым вопросом будет "А чем пенсионер Донбасса/Крыма лучше/хуже пенсионера Херсона/Киева/Львова?". Потому что в Вашей логике Вы уже страну на кусочки порезали, но все еще хотите оставаться и умным и красивым.

Родсвенник знакомых живёт на территории днр, он получает шахтёрскую пенсию на укр территории, еще что то получает от днр. Всего получается около 17кгрн. Говорят не жалуется.

Вопрос "чей крым? Звучит так же "чьи курилы?"
hume
 
Повідомлень: 5292
З нами з: 27.12.12
Подякував: 453 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
Вопрос "чей крым? Звучит так же "чьи курилы?"



справедливости ради - ситуации с крымом и курилами абсолютно разные
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 05.06.16
Подякував: 366 раз.
Подякували: 895 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:24

  kingkongovets написав:
vano80 написав:Все эти истории коренному киевлянину не интересны. По простой причине - эти товарищи создают спрос и дают возможность кормиться рядом. Кто-то сдаст им под коммерцию, кто-то заработает маникюром на смарт в курятнике. :mrgreen:


ну ок, предположим, зато вам они очень интересны - как распорядитесь этой инфой кроме рефлексии и разбрасывания говн на форуме?
шо предпримете, какие сделаете выводы?
научите коренных, шо с ней делать, как извлечь из нее пользу?


Всего лишь навсего инвестиционный рейтинг страны находиться в Ж...
Потому и инвестиции не идут в страну. А без инвестиций на внутреннем спросе далеко не уедешь.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31162
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3075 раз.
Подякували: 5317 раз.
 
Профіль
13
2
1
  #<1 ... 568569570571>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: striped і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1318, 1319, 1320
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13190 2254176
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 09:22
zzzzzz
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 9562
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6298
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12365)
20.02.2019 10:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.