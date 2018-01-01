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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 568569570571

Стоит ли инвестировать в строительство новостройки?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 103
1.Цена «за квадрат» значительно меньше, чем когда покупаешь уже готовую жилплощадь.
13%
13
2.Спрос на недвижимость будет только увеличиваться.
10%
10
3.Несмотря на «курсовые факторы» вы в любом случае не потеряете свои капиталы.
6%
6
4.Можно сдавать затем квартиру в аренду, и не только «отбить» вложенные средства, но и получать прибыль
7%
7
5.Цены на недвижимость слишком нестабильны.
5%
5
6.Много рисков. Можно потерять свои деньги. Слишком много объектов в Украине не достраивают.
32%
33
7.Затраты на ремонт слишком велики.
9%
9
8.Доходность от аренды — на уровне вкладов, а «головняка» больше.
19%
20
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как всегда - выводы космического масштаба и космической же глупости)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:29

  kingkongovets написав:как всегда - выводы космического масштаба и космической же глупости)


Я же не заставляю Вас в это верить )) Можете по прежнему считать что Роттердам+ это велика перемога.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:38

  kingkongovets написав:
hume написав:
Вопрос "чей крым? Звучит так же "чьи курилы?"



справедливости ради - ситуации с крымом и курилами абсолютно разные

Карелия норм?

Все ситуации разные, но финал один.
hume
 
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