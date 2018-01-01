|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как всегда - выводы космического масштаба и космической же глупости)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:29
Я же не заставляю Вас в это верить )) Можете по прежнему считать что Роттердам+ это велика перемога.
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:38
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:40
я у себя под домом регулярно рано утром наблюдаю картину - 4 бака, судя по разбросанному вокруг мусору, машина ночью приезжала, мусор забирала. Три бака стоят пустые, один - полный. Наверное не влез Когда тарифы подымут картина изменится?
|