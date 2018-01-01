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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:57

Поскольку основная масса монолитно-каркасных новостроек сейчас использует газоблок, это будет интересно... Какой крепёж ( дубеля) использовать в газоблоке


Блин, каждое отвестие чистить щёточкой и продувать!!! Теперь понимаю, почему хороший ремонт стоит дорого

P.S.
О врозеточниках говорили не раз, а вот об операторах сверления-ни слова.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:17

Serg-ik

побуду немного прохожим :mrgreen:
сержик, а может вам все же на строимдом, а?
тут о ценах и тенденциях рынка кагбэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а может вам все же на строимдом, а?

если я в рабочее время на второй форум подсяду, то когда работать?
Как я понимаю, Киев с высоты ( любимая Вами тема)-это профильное.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Блин, каждое отвестие чистить щёточкой и продувать!!! Теперь понимаю, почему хороший ремонт стоит дорого
P.S.
О врозеточниках говорили не раз, а вот об операторах сверления-ни слова.


І про збирачів склотари чомусь перці мовчать.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:56

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:а может вам все же на строимдом, а?

если я в рабочее время на второй форум подсяду, то когда работать?
Как я понимаю, Киев с высоты ( любимая Вами тема)-это профильное.


возможность посмотреть на город с высоты дает гораздо более полное впечатление о локации - самом главном факторе в цене недвиги
где тут оффтоп?
а бесконечные обсуждение подробностей ремонтов реально достали - если хотите шото узнать я подсказал вам адрес
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Разве это не прелестно? Полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию.

" 47-летний полковник полиции вышел на пенсию в начале 2018 года..."
"объявление подозрения шести участникам организованной группировки...проведены 58 обысков..." https://censor.net.ua/news/3112703/polk ... toreportaj

Вопрос - сколько квартир купили подельники? и второй вопрос - сколько еще таких пенсионеров-патриотов?
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ЖК Воссоединения, дом 30-А , 35 этаж

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zzzzzz
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