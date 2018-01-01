vano80
Да чего тут спорить, сегодня возле метро увидел еще один свежий игральный салон который только открылся, то-ли 12-й или 13-й по счету.
Это грандиозная перемога которая повышает игральный рейтинг страны.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 14:32
vano80
Да чего тут спорить, сегодня возле метро увидел еще один свежий игральный салон который только открылся, то-ли 12-й или 13-й по счету.
Это грандиозная перемога которая повышает игральный рейтинг страны.
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а вам часто такие персонажи руки для рукопожатия протягивают?)
или если это паче чаяния все же произойдет и вы ее не пожмете - нам обязательно это знать?
на этом форуме есть борцун с коррупцией, пользователь с ником вкладчик1234, «форумчанин року» , увенчанный неимоверным количеством медалек, так вот у него в подписи - прямой призыв не платить налоги и это никого я смотрю не смущает
ему вы руку подадите?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:55
І влада - зовсім ні при чому.
Так само, як при будівництві артефактів Войцеховського.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вспомнилось это: высота...умный чел...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:03
ККЦ вам пример СМЕЛЫ рассказать , к чему коррупция доводит ?
В понедельник возмущенные граждане пришли в горсовет протестовать , в Смеле реально самые высокие тарифы в стране.
А с сегодня СБУ вдруг в Смеле антиреррористические учения начала проводить, ага, где Смела, а где СБУ , чисто совпадение.
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:14
и шо, постреляли протестующих?
главное оружие рашистов - ложь
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