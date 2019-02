Додано: Сер 20 лют, 2019 14:45

vano80 написав:

Руки не подам

Конг, к чему тогда ксенофобия на ветке? какая разница кто вам будет бабло отлистывать, понаех, вор, коррупционер? А так придет он тебе, арендовать что, а ты на него смотришь как на говно. Руку не подаешь и посылаешь нах.

а вам часто такие персонажи руки для рукопожатия протягивают?)

или если это паче чаяния все же произойдет и вы ее не пожмете - нам обязательно это знать?

на этом форуме есть борцун с коррупцией, пользователь с ником вкладчик1234, «форумчанин року» , увенчанный неимоверным количеством медалек, так вот у него в подписи - прямой призыв не платить налоги и это никого я смотрю не смущает

