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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 569570571572
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:32

vano80
Да чего тут спорить, сегодня возле метро увидел еще один свежий игральный салон который только открылся, то-ли 12-й или 13-й по счету.
Это грандиозная перемога которая повышает игральный рейтинг страны.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
Руки не подам :mrgreen:
Конг, к чему тогда ксенофобия на ветке? какая разница кто вам будет бабло отлистывать, понаех, вор, коррупционер? А так придет он тебе, арендовать что, а ты на него смотришь как на говно. Руку не подаешь и посылаешь нах.
Правда пользы никакой, это да.... :mrgreen:


а вам часто такие персонажи руки для рукопожатия протягивают?)
или если это паче чаяния все же произойдет и вы ее не пожмете - нам обязательно это знать?
на этом форуме есть борцун с коррупцией, пользователь с ником вкладчик1234, «форумчанин року» , увенчанный неимоверным количеством медалек, так вот у него в подписи - прямой призыв не платить налоги и это никого я смотрю не смущает
ему вы руку подадите?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:55

  zzzzzz написав:vano80
Да чего тут спорить, сегодня возле метро увидел еще один свежий игральный салон который только открылся, то-ли 12-й или 13-й по счету.
Это грандиозная перемога которая повышает игральный рейтинг страны.

І влада - зовсім ні при чому.
Так само, як при будівництві артефактів Войцеховського. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:очень вильный чел, который купил трешку и второй уровень который располагался над соседней трешкой, решил сделать самозахват всей площади трешки которая находилась над его первым уровнем.


Вспомнилось это: высота...умный чел...
https://youtu.be/gY5hmReQL74?t=45
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:03

ККЦ вам пример СМЕЛЫ рассказать , к чему коррупция доводит ?

В понедельник возмущенные граждане пришли в горсовет протестовать , в Смеле реально самые высокие тарифы в стране.
А с сегодня СБУ вдруг в Смеле антиреррористические учения начала проводить, ага, где Смела, а где СБУ , чисто совпадение.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:14

  zzzzzz написав:ККЦ вам пример СМЕЛЫ рассказать , к чему коррупция доводит ?

В понедельник возмущенные граждане пришли в горсовет протестовать , в Смеле реально самые высокие тарифы в стране.
А с сегодня СБУ вдруг в Смеле антиреррористические учения начала проводить, ага, где Смела, а где СБУ , чисто совпадение.


и шо, постреляли протестующих?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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