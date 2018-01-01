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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ЮДП в своем репертуаре - напустить туману и стричь лоха.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:52
Жаба це погано. Давіть її в собі .
900
студентів у IT-школі UNIT Factory
Всім процвітання!
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:57
Первый вы шо? В ЮДП работаете?
ПС. Не вижу взрывного роста на аренду в той местности.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:05
Вильнолюдына Хмельницкий волевым решением забил на инвестобязательства, но Первый одобряэ ))
ЗЫ списочек по своей ссылке сами гляньте: гиганты ДТЭК и Сингента (инновационные лаборатории, наверное ) умело замаскированы стартапчиками на три человека
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:12
Рыба-сом
Я впевнений що Ви б зробили краще, але ....
Всім процвітання!
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:15
Дякую, вже чув щось таке про Ахметова та Яника "хазяйствєннікі"!
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:30
Надіюсь що всіх посодють. Кого не зможуть посодити - розстріляють!
Тих хто буде садити теж посодють і розстріляють.
900 Підростків з школи юніт сіті (яка тільки для окозамилювання безкоштовна) відправлять на уранові копальні. Ібо не...
Всім процвітання!
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:34
Так, знайома маніпуляція. "А Ви знаєте, що Яник гроші "на храм" давав? Давайте і їх зруйнуємо!" - і т.д.
Чи УКО-паркани патріотичних кольорів туди ж.
Тобто, балкон-фасад-проект змінювати волюнтарно не можна, а от інвестзобнв'язання - чому б ні?
Так чи ні?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:49
Риба сом іпаште фасад. Я як всі - раз суспільство вважає, що можна іпашить - то можна іпашить. Сам думаю заіпашить.
По Янику.
Межигіря віддати народу.
По хмельницькому.
Хмельницького розстріляти. Тих хто буде його розстрілювати - посадити.
По студентам
Студентів на уранові копальні. Ібо нех... (пару красивих студенток залишити для )
Всім процвітання!
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:50
Первый
Злив зараховано, дякую.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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