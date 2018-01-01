RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 570571572573>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЮДП в своем репертуаре - напустить туману и стричь лоха.
http://ukrrudprom.com/analytics/Vasya_i ... y_sin.html
UA
 
Повідомлень: 3698
З нами з: 19.07.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:52

  UA написав:ЮДП в своем репертуаре - напустить туману и стричь лоха.
http://ukrrudprom.com/analytics/Vasya_i ... y_sin.html


Жаба це погано. Давіть її в собі .

900
студентів у IT-школі UNIT Factory

https://unit.city/residents/
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13990
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:57

  Первый написав:
  UA написав:ЮДП в своем репертуаре - напустить туману и стричь лоха.
http://ukrrudprom.com/analytics/Vasya_i ... y_sin.html


Жаба це погано. Давіть її в собі .

900
студентів у IT-школі UNIT Factory

https://unit.city/residents/

Первый вы шо? В ЮДП работаете?

ПС. Не вижу взрывного роста на аренду в той местности.
UA
 
Повідомлень: 3698
З нами з: 19.07.08
Подякував: 342 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:05

  Первый написав:
  UA написав:ЮДП в своем репертуаре - напустить туману и стричь лоха.
http://ukrrudprom.com/analytics/Vasya_i ... y_sin.html


Жаба це погано. Давіть її в собі .

900
студентів у IT-школі UNIT Factory

https://unit.city/residents/

Вильнолюдына Хмельницкий волевым решением забил на инвестобязательства, но Первый одобряэ ))
ЗЫ списочек по своей ссылке сами гляньте: гиганты ДТЭК и Сингента (инновационные лаборатории, наверное :mrgreen: ) умело замаскированы стартапчиками на три человека
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 29.11.16
Подякував: 680 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:12

Рыба-сом

Я впевнений що Ви б зробили краще, але ....
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13990
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:15

  Первый написав:Рыба-сом

Я впевнений що Ви б зробили краще, але ....

Дякую, вже чув щось таке про Ахметова та Яника :) "хазяйствєннікі"!
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 29.11.16
Подякував: 680 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:30

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Рыба-сом

Я впевнений що Ви б зробили краще, але ....

Дякую, вже чув щось таке про Ахметова та Яника :) "хазяйствєннікі"!


Надіюсь що всіх посодють. Кого не зможуть посодити - розстріляють!

Тих хто буде садити теж посодють і розстріляють.

900 Підростків з школи юніт сіті (яка тільки для окозамилювання безкоштовна) відправлять на уранові копальні. Ібо не...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13990
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:34

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Рыба-сом

Я впевнений що Ви б зробили краще, але ....

Дякую, вже чув щось таке про Ахметова та Яника :) "хазяйствєннікі"!


Надіюсь що всіх посодють. Кого не зможуть посодити - розстріляють!

Тих хто буде садити теж посодють і розстріляють.

900 Підростків з школи юніт сіті (яка тільки для окозамилювання безкоштовна) відправлять на уранові копальні.

Так, знайома маніпуляція. "А Ви знаєте, що Яник гроші "на храм" давав? Давайте і їх зруйнуємо!" - і т.д.
Чи УКО-паркани патріотичних кольорів туди ж.

Тобто, балкон-фасад-проект змінювати волюнтарно не можна, а от інвестзобнв'язання - чому б ні?
Так чи ні?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 29.11.16
Подякував: 680 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:49

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:Надіюсь що всіх посодють. Кого не зможуть посодити - розстріляють!

Тих хто буде садити теж посодють і розстріляють.

900 Підростків з школи юніт сіті (яка тільки для окозамилювання безкоштовна) відправлять на уранові копальні.

Так, знайома маніпуляція. "А Ви знаєте, що Яник гроші "на храм" давав? Давайте і їх зруйнуємо!" - і т.д.
Чи УКО-паркани патріотичних кольорів туди ж.

Тобто, балкон-фасад-проект змінювати волюнтарно не можна, а от інвестзобнв'язання - чому б ні?
Так чи ні?

Риба сом іпаште фасад. Я як всі - раз суспільство вважає, що можна іпашить - то можна іпашить. Сам думаю заіпашить.

По Янику.
Межигіря віддати народу.

По хмельницькому.
Хмельницького розстріляти. Тих хто буде його розстрілювати - посадити.

По студентам
Студентів на уранові копальні. Ібо нех... (пару красивих студенток залишити для )
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13990
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:50

Первый
Злив зараховано, дякую.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 29.11.16
Подякував: 680 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 570571572573>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Рыба-сом і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1318, 1319, 1320
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13194 2254769
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 13:48
UA
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 9712
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67937)
20.02.2019 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.