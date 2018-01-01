Додано: Сер 20 лют, 2019 17:58

Здравствуйте, прошу совета.

Несколько лет назад умер брат. После него осталась однокомнатная квартира, подаренная ему нашим отцом. Наследство на троих оформили- вдове и приемному сыну (от ее первого брака) две трети, треть отцу. Потом умерла вдова.

Родственники с той стороны попросили, чтобы внук там жил. Мы согласились. Но потом узнали, что квартира сдается. Отцу пообещали, что будут отдавать его треть. Но вот прошло несколько лет, отец не получил ни копейки. Я уговариваю его дать мне доверенность на продажу его части той квартиры (мы с ним живем вместе), деньги можно положить в банк и что-то получать к пенсии. Отцу за восемьдесят, в завещании указана я, но денег не много и ситуация раздражает.

Можете что-то посоветовать? Или подсказать, есть ли форум, где можно обговорить подобную ситуацию.

Спасибо.