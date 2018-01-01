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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:22

  Первый написав:
  UA написав:Первый ваш партнер Прохожий интересовался динамикой падения цен на вторичке в Оболонь Резидентс.
Передайте Прохожему, что в 2018 цена сложилась на 25-30%.
По записям моего блокнота это антирекорд среди новостроев.
Правда я далеко не всё отслеживаю.
ПС. Мне от интересно, если бы ОР построили в Вышгороде и на входе стоял Майк Тайсон в цилиндре покрытом сусальным золотом - это бы спасло ситуацию?
Хотя бы по 2000 у.е метр брали бы?


Посилання буде на продаж ор по ціні сусідньої панелі чи ні?



А поцент амортизации 30-40 летнего жилья мы не считаем, да ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:24

  Первый написав:
  UA написав:Первый ваш партнер Прохожий интересовался динамикой падения цен на вторичке в Оболонь Резидентс.
Передайте Прохожему, что в 2018 цена сложилась на 25-30%.
По записям моего блокнота это антирекорд среди новостроев.
Правда я далеко не всё отслеживаю.
ПС. Мне от интересно, если бы ОР построили в Вышгороде и на входе стоял Майк Тайсон в цилиндре покрытом сусальным золотом - это бы спасло ситуацию?
Хотя бы по 2000 у.е метр брали бы?


Посилання буде на продаж ор по ціні сусідньої панелі чи ні?

Вы такой занудный.
Как вас теща терпит? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Вы такой занудный.
Как вас теща терпит?

Думає що переїде в ОР за гроші виручені від продажу двухи в чешці. От і давлю Вас.

А сам, думаю, поки Ви знайдете ОР по ціні сусідньої панельки, зроблю балкон із виносом.Зображення


Хай поживе старенька як людина.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 20 лют, 2019 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в оп походу давно нужен новый бизнес коуч
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:51

  kingkongovets написав:в оп походу давно нужен новый бизнес коуч


Все коучи уехали в Польшу , там зп выше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:54

  Первый написав:
  UA написав:Вы такой занудный.
Как вас теща терпит?

Думає що переїде в ОР за гроші виручені від продажу двухи в чешці. От і давлю Вас.

А сам, думаю, поки Ви знайдете ОР по ціні сусідньої панельки, зроблю балкон із виносом.


Хай поживе старенька як людина.

Это уже терраса с выносом. Все-таки прогресс не стоит на месте, растет мастерство и смелость решений у балконных дел мастеров.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Здравствуйте, прошу совета.
Несколько лет назад умер брат. После него осталась однокомнатная квартира, подаренная ему нашим отцом. Наследство на троих оформили- вдове и приемному сыну (от ее первого брака) две трети, треть отцу. Потом умерла вдова.
Родственники с той стороны попросили, чтобы внук там жил. Мы согласились. Но потом узнали, что квартира сдается. Отцу пообещали, что будут отдавать его треть. Но вот прошло несколько лет, отец не получил ни копейки. Я уговариваю его дать мне доверенность на продажу его части той квартиры (мы с ним живем вместе), деньги можно положить в банк и что-то получать к пенсии. Отцу за восемьдесят, в завещании указана я, но денег не много и ситуация раздражает.
Можете что-то посоветовать? Или подсказать, есть ли форум, где можно обговорить подобную ситуацию.
Спасибо.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:30

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  UA написав:Вы такой занудный.
Как вас теща терпит?

Думає що переїде в ОР за гроші виручені від продажу двухи в чешці. От і давлю Вас.

А сам, думаю, поки Ви знайдете ОР по ціні сусідньої панельки, зроблю балкон із виносом.


Хай поживе старенька як людина.

Это уже терраса с выносом. Все-таки прогресс не стоит на месте, растет мастерство и смелость решений у балконных дел мастеров.

А ведь балкон может не выдержать квартет танцующих девочек XXL и обрушиться вместе с фасадом или всем подъездом.....
Vadim V
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