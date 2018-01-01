Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Первый ваш партнер Прохожий интересовался динамикой падения цен на вторичке в Оболонь Резидентс. Передайте Прохожему, что в 2018 цена сложилась на 25-30%. По записям моего блокнота это антирекорд среди новостроев. Правда я далеко не всё отслеживаю. ПС. Мне от интересно, если бы ОР построили в Вышгороде и на входе стоял Майк Тайсон в цилиндре покрытом сусальным золотом - это бы спасло ситуацию? Хотя бы по 2000 у.е метр брали бы?
Посилання буде на продаж ор по ціні сусідньої панелі чи ні?
А поцент амортизации 30-40 летнего жилья мы не считаем, да ?
UA написав:Первый ваш партнер Прохожий интересовался динамикой падения цен на вторичке в Оболонь Резидентс. Передайте Прохожему, что в 2018 цена сложилась на 25-30%. По записям моего блокнота это антирекорд среди новостроев. Правда я далеко не всё отслеживаю. ПС. Мне от интересно, если бы ОР построили в Вышгороде и на входе стоял Майк Тайсон в цилиндре покрытом сусальным золотом - это бы спасло ситуацию? Хотя бы по 2000 у.е метр брали бы?
Посилання буде на продаж ор по ціні сусідньої панелі чи ні?
Здравствуйте, прошу совета. Несколько лет назад умер брат. После него осталась однокомнатная квартира, подаренная ему нашим отцом. Наследство на троих оформили- вдове и приемному сыну (от ее первого брака) две трети, треть отцу. Потом умерла вдова. Родственники с той стороны попросили, чтобы внук там жил. Мы согласились. Но потом узнали, что квартира сдается. Отцу пообещали, что будут отдавать его треть. Но вот прошло несколько лет, отец не получил ни копейки. Я уговариваю его дать мне доверенность на продажу его части той квартиры (мы с ним живем вместе), деньги можно положить в банк и что-то получать к пенсии. Отцу за восемьдесят, в завещании указана я, но денег не много и ситуация раздражает. Можете что-то посоветовать? Или подсказать, есть ли форум, где можно обговорить подобную ситуацию. Спасибо.