Додано: Сер 20 лют, 2019 19:06

Hella тут надо очень осторожно и с юристом. Проверить именно ваши документы и права на собственность, нельзя исключать ситуацию что собственник с той стороны готов и умышленно так делает. И наверняка договоренности у вас с ним устные, и наверно вы это все время ни разу за комуналку не платили, плохо. В общем сначала выяснение дел, родственника до этого и кто там живет лучше даже не извещать. Ну а дальше подготовится с юристом предложение к родственнику разойтись так или через суд.

В процессе вариантов много как поступать если "по доброму" решить не возможно, от того что вы просто на основании документов регистрируетесь в квартире платите коммуналку, получаете доступ в жилье и тд, готовитесь к суду. Может сейчас посоветуют зафиксировать арендатора, налаживать контакты с соседями.

В общем я думаю так что сначала к юристу, на истину не претендую, ситуацию вашу не знаю может и слишком плохо думаю на ту торону.

ДС мне друг, но истина дороже

порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk