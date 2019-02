Додано: Сер 20 лют, 2019 18:53

Hella написав: Здравствуйте, прошу совета.

Несколько лет назад умер брат. После него осталась однокомнатная квартира, подаренная ему нашим отцом. Наследство на троих оформили- вдове и приемному сыну (от ее первого брака) две трети, треть отцу. Потом умерла вдова.

Родственники с той стороны попросили , чтобы внук там жил. Мы согласились. Но потом узнали, что квартира сдается. Отцу пообещали , что будут отдавать его треть. Но вот прошло несколько лет, отец не получил ни копейки . Я уговариваю его дать мне доверенность на продажу его части той квартиры (мы с ним живем вместе), деньги можно положить в банк и что-то получать к пенсии. Отцу за восемьдесят, в завещании указана я, но денег не много и ситуация раздражает.

Можете что-то посоветовать? Или подсказать, есть ли форум, где можно обговорить подобную ситуацию.

Попросили/пообещали - несеръёзно. Сразу запахло кидком - как оказалось так и есть.



Для сдачи квартиры внаём нужно письменное согласие ВСЕХ владельцев - вашего отца тоже, раз у него половина (судя из ваших слов).



Порядок действий:

1. Определить, кто владельцы квартиры (внук и его дед, т.е. ваш отец, так?).

2. Определить, что делать с квартирой - попытаться договориться с внуком (всех остальных родственников - нах, т.к. они НЕ являются владельцами).

Ну а дальше - по ситуации.

- если договорились - сдать квартиру внаём и получать свою половину (оформить договор аренды с подписями и т.д.).

- ещё (тоже как писал dir) - продать квартиру стороннему лицу (как по мне - наилучший вариант).

- если договориться не получается - продать свою половину, предварительно письменно уведомив внука, и предложив ему её первому (согласится купить - ок, сразу получаете бабло, не согласится - нужно продать свою часть уже кому-то другому, внук может получить головняк в виде квартирных рейдеров - ох я ему не завидую тогда . Кстати, этим же можно и припугнуть - типа, знаю кому продать, они тебя оттуда просто выживут - они это уже делали, поэтому нефиг кочевряжиться, давай по-хорошему).



И ещё - требуйте обещанное и неполученное бабло.



Готовьтесь к очень неприятным переговорам



