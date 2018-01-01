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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:36
Hella написав:
Здравствуйте, прошу совета.
Несколько лет назад умер брат. После него осталась однокомнатная квартира, подаренная ему нашим отцом. Наследство на троих оформили- вдове и приемному сыну (от ее первого брака) две трети, треть отцу. Потом умерла вдова.
Родственники с той стороны попросили, чтобы внук там жил. Мы согласились. Но потом узнали, что квартира сдается. Отцу пообещали, что будут отдавать его треть. Но вот прошло несколько лет, отец не получил ни копейки. Я уговариваю его дать мне доверенность на продажу его части той квартиры (мы с ним живем вместе), деньги можно положить в банк и что-то получать к пенсии. Отцу за восемьдесят, в завещании указана я, но денег не много и ситуация раздражает.
Можете что-то посоветовать? Или подсказать, есть ли форум, где можно обговорить подобную ситуацию.
Спасибо.
Бывали сходные ситуации. Решались выкупом друг у друга части квартиры, чтобы кто-то в итоге стал единоличным хозяином недвижимости. Если ни у кого из совладельцев такой возможности нет, то решают просто продажей стороннему покупателю. Чем старше продавец(один из продавцов) тем быстрее надо решать вопрос.Если деньги критично нужны уже сегодня(или уже на вчера).Кроме того , без согласия всех совладельцев квартиры аренда невозможна. Поставьте об этом в известность арендатора. Но перед этим озвучьте тем, кто с вами не делится. В итоге до всяких продаж либо начнут делиться родственники под угрозой потери дохода с аренды или уже привести угрозу к исполнению и арендаторы как правило реально уходят.
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dir
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:53
Hella написав:
Здравствуйте, прошу совета.
Несколько лет назад умер брат. После него осталась однокомнатная квартира, подаренная ему нашим отцом. Наследство на троих оформили- вдове и приемному сыну (от ее первого брака) две трети, треть отцу. Потом умерла вдова. Родственники с той стороны попросили
, чтобы внук там жил. Мы согласились. Но потом узнали, что квартира сдается. Отцу пообещали
, что будут отдавать его треть. Но вот прошло несколько лет, отец не получил ни копейки
. Я уговариваю его дать мне доверенность на продажу его части той квартиры (мы с ним живем вместе), деньги можно положить в банк и что-то получать к пенсии. Отцу за восемьдесят, в завещании указана я, но денег не много и ситуация раздражает.
Можете что-то посоветовать? Или подсказать, есть ли форум, где можно обговорить подобную ситуацию.
Спасибо.
Попросили/пообещали - несеръёзно. Сразу запахло кидком - как оказалось так и есть.
Для сдачи квартиры внаём нужно письменное согласие ВСЕХ владельцев - вашего отца тоже, раз у него половина (судя из ваших слов).
Порядок действий:
1. Определить, кто владельцы квартиры (внук и его дед, т.е. ваш отец, так?).
2. Определить, что делать с квартирой - попытаться договориться с внуком (всех остальных родственников - нах, т.к. они НЕ являются владельцами).
Ну а дальше - по ситуации.
- если договорились - сдать квартиру внаём и получать свою половину (оформить договор аренды с подписями и т.д.).
- ещё (тоже как писал dir) - продать квартиру стороннему лицу (как по мне - наилучший вариант).
- если договориться не получается - продать свою половину, предварительно письменно уведомив внука, и предложив ему её первому (согласится купить - ок, сразу получаете бабло, не согласится - нужно продать свою часть уже кому-то другому, внук может получить головняк в виде квартирных рейдеров - ох я ему не завидую тогда
. Кстати, этим же можно и припугнуть - типа, знаю кому продать, они тебя оттуда просто выживут - они это уже делали, поэтому нефиг кочевряжиться, давай по-хорошему).
И ещё - требуйте обещанное и неполученное бабло.
Готовьтесь к очень неприятным переговорам
P.S. Кстати, dir прав - если договориться не получается, ЗАСТАВЬТЕ договориться, угрожая внаглую выгнать нах арендаторов. На лица в этом случае не смотрите, вас и так УЖЕ кинули.
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galadriel
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:03
galadriel написав:
- если договориться не получается - продать свою половину, предварительно письменно уведомив внука, и предложив ему её первому (согласится купить - ок
, сразу получаете бабло, не согласится - нужно продать свою часть уже кому-то другому, внук может получить головняк в виде квартирных рейдеров - ох я ему не завидую тогда
думаю Первый не согласится
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:05
dir, galadriel
Спасибо, буду думать. Тогда мой отец потерял сына и ему было не до квартиры. А сейчас он стар, не хочет иметь дела с обманщиками, но мне разрешил заняться.
Да, самое первое, что сделаю - поищу телефон "внука" и попытаюсь поговорить. Но там тот еще фрукт.
Спасибо за советы!
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Hella
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:06
Hella тут надо очень осторожно и с юристом. Проверить именно ваши документы и права на собственность, нельзя исключать ситуацию что собственник с той стороны готов и умышленно так делает. И наверняка договоренности у вас с ним устные, и наверно вы это все время ни разу за комуналку не платили, плохо. В общем сначала выяснение дел, родственника до этого и кто там живет лучше даже не извещать. Ну а дальше подготовится с юристом предложение к родственнику разойтись так или через суд.
В процессе вариантов много как поступать если "по доброму" решить не возможно, от того что вы просто на основании документов регистрируетесь в квартире платите коммуналку, получаете доступ в жилье и тд, готовитесь к суду. Может сейчас посоветуют зафиксировать арендатора, налаживать контакты с соседями.
В общем я думаю так что сначала к юристу, на истину не претендую, ситуацию вашу не знаю может и слишком плохо думаю на ту торону.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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ребе Нок
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:06
Прохожий написав: galadriel написав:
- если договориться не получается - продать свою половину, предварительно письменно уведомив внука, и предложив ему её первому (согласится купить - ок
, сразу получаете бабло, не согласится - нужно продать свою часть уже кому-то другому, внук может получить головняк в виде квартирных рейдеров
- ох я ему не завидую тогда
думаю Первый не согласится
Поэтому?
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galadriel
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:09
Hella написав:dir
, galadriel
Спасибо, буду думать. Тогда мой отец потерял сына и ему было не до квартиры. А сейчас он стар, не хочет иметь дела с обманщиками, но мне разрешил заняться
.
Да, самое первое, что сделаю - поищу телефон "внука" и попытаюсь поговорить. Но там тот еще фрукт.
Спасибо за советы!
Чтобы иметь реальную силу для конкретных тёрок сделайте доверку от отца на управление квартирой.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:10
Hella написав:dir, galadriel
Спасибо, буду думать. Тогда мой отец потерял сына и ему было не до квартиры. А сейчас он стар, не хочет иметь дела с обманщиками, но мне разрешил заняться.
Да, самое первое, что сделаю - поищу телефон "внука" и попытаюсь поговорить. Но там тот еще фрукт.
Спасибо за советы!
Для начала зайдите в реестр и посмотрите ситуацию с вашей квартирой.
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freeze
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:13
freeze
+ что ещё висит на внуке. Просто на всякий пожарный.
P.S. Ещё пару урановых ломов в колёса можно поставить - сделать заяву у нотариуса, чтобы без личного присутствия вашего отца эту квартиру нельзя было ни продать ни сдать.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:25
kyk написав:
Возможно по моей жалобе. IMHO количество ваших постов по теме тарифов ЖКХ в этой ветке превысило все возможные пределы.
после выборов должно попустить, подряд закончится
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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