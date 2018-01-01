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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 573574575576
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:после выборов должно попустить

ну да с мая газ 9500, осенью 12000 8)
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:59

  trololo написав:
  kyk написав:
  zzzzzz написав:Модератор, почему удалили мой пост о планах повышения цен на отопление от КТЭ на 18% и на 31% цены на э.э. ?

Или тарифы на тепло и э.э. не влияют на цены за кв.м ?

http://m.kievvlast.com.ua/news/kievtepl ... iyu-1-maya


Возможно по моей жалобе. IMHO количество ваших постов по теме тарифов ЖКХ в этой ветке превысило все возможные пределы.


после выборов должно попустить, подряд закончится :mrgreen:



Конечно вы можете занять страусиную позицию, вот только проблема огромных долгов за ЖКХ с каждым повышением будет только нарастать. Ситуация динамичная,и с каждым месяцев становится все хуже и хуже. Наши великие правители будут откладывать все в долгий ящик до последнего момента пока в Ж не клюнет жаренный петух.
Смела - это только маркер.

Ну конечно в том что тарифы повышаются несколько раз в году виноват только я.
Живите своим умом!
zzzzzz
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