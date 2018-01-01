ну да с мая газ 9500, осенью 12000
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:59
Конечно вы можете занять страусиную позицию, вот только проблема огромных долгов за ЖКХ с каждым повышением будет только нарастать. Ситуация динамичная,и с каждым месяцев становится все хуже и хуже. Наши великие правители будут откладывать все в долгий ящик до последнего момента пока в Ж не клюнет жаренный петух.
Смела - это только маркер.
Ну конечно в том что тарифы повышаются несколько раз в году виноват только я.
Живите своим умом!
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