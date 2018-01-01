Додано: Сер 20 лют, 2019 20:45

galadriel написав: Прохожий написав: galadriel написав: - если договориться не получается - продать свою половину, предварительно письменно уведомив внука, и предложив ему её первому (согласится купить - ок, сразу получаете бабло, не согласится - нужно продать свою часть уже кому-то другому, внук может получить головняк в виде квартирных рейдеров - ох я ему не завидую тогда - если договориться не получается - продать свою половину, предварительно письменно уведомив внука,, сразу получаете бабло, не согласится - нужно продать свою часть уже кому-то другому,- ох я ему не завидую тогда

думаю Первый не согласится думаю Первый не согласится



Поэтому? Поэтому?

На самом деле все просто и все сложно...Для начала нужно понимать позицию сторон, но как правило совместная собственность наследников не способствует хорошим отношениям..."Цена вопроса", т.е. реальная цена объекта.Без грамотного юриста не получится все сделать правильно в правовом поле, ну и желательно иметь "силовую поддержку" для переговоров. А это стоит немного денег которые нужно заплатить "здесь и сейчас" а не после продажи прелести. Т.к. ситуация в принципе стандартная то юрист дорого не обойдется и это +А для начала нужно встретится с совладельцами и понять позиции.Короче нет универсальных решений этого стандартного вопроса......и очень плохо что все так запущено...