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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 574575576577>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:19

  zzzzzz написав:Конечно вы можете занять страусиную позицию, вот только проблема огромных долгов за ЖКХ с каждым повышением будет только нарастать. Ситуация динамичная,и с каждым месяцев становится все хуже и хуже.


вы ж говорили 30% пенсионеров умрут до 2022, гляди полехше станет. нет человека - нет проблем с коммуналкой.

моя позиция заключается в том, что надо арбайтен, бабулето поднимайтен, чтобы не парила коммуналка, да родителям помочь было чем. а если на форуме в день настрочить 30 сообщений, как все вот-вот помрут в голодных муках - то ситуацию это не изменит. ну для моей семьи так точно.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 20 лют, 2019 20:27, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:23

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Конечно вы можете занять страусиную позицию, вот только проблема огромных долгов за ЖКХ с каждым повышением будет только нарастать. Ситуация динамичная,и с каждым месяцев становится все хуже и хуже.


вы ж говорили 30% пенсионеров умрут до 2022, гляди полехше станет. нет человека - нет проблем с коммуналкой.


Так тут цены на метры обсуждают. И каковы они будут, когда из совкошлака неплательщиков массово погонят (и куда?)? В новостройках вон, за 200 грн отопления МОПов переживают.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:30

  vano80 написав:Так тут цены на метры обсуждают. И каковы они будут, когда из совкошлака неплательщиков массово погонят (и куда?)? В новостройках вон, за 200 грн отопления МОПов переживают.


совкошлак приговорили на этом форуме еще года 3-4 назад. тому, кто за 200 грн переживает (да еще и в новостройках), надо сконцентрироваться на эффективности своего труда, а не на демографических тенденциях. а то совсем стыдно взрослому мужчине переживать за 7 долларов.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:34

  trololo написав:
  vano80 написав:Так тут цены на метры обсуждают. И каковы они будут, когда из совкошлака неплательщиков массово погонят (и куда?)? В новостройках вон, за 200 грн отопления МОПов переживают.


совкошлак приговорили на этом форуме еще года 3-4 назад. тому, что за 200 грн переживает, надо сконцентрироваться на эффективности своего труда, а не на демографических тенденциях


Тут надо смотреть немного шире на проблему.
Да сегментация рынка станет еще более ярко выраженной. Но при этом реально располагаемые доходы населения будут сокращаться.
Объясню на примере. Рост зарплаты в номинальном выражении за год +22% , а затраты на ЖКХ растут с опережением. При этом пока что цены на шлачек не сильно припадают, т.к. население банально начинает меньше платить за услуги ЖКХ, оттого и растут долги.

Если бы население не сокращало уровень оплаты , ценник за кв.м. более динамично проседал бы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:39

  trololo написав:
  vano80 написав:Так тут цены на метры обсуждают. И каковы они будут, когда из совкошлака неплательщиков массово погонят (и куда?)? В новостройках вон, за 200 грн отопления МОПов переживают.


совкошлак приговорили на этом форуме еще года 3-4 назад. тому, кто за 200 грн переживает (да еще и в новостройках), надо сконцентрироваться на эффективности своего труда, а не на демографических тенденциях. а то совсем стыдно взрослому мужчине переживать за 7 долларов.


Это то понятно. Ты как видишь будущую ситуацию - пеня за просрочки, нарастание долгов, частные коллекторы, продажа жилья в счет долгов с выплатой остатка на руки и выбрасывание на улицу должников? На рынок выходит шлак, по локации лучше новостроя, но дороже в обслуживании? Вместо смарта можно купить двушку.
Так как это повлияет на объемы строительства и цены "у цементного завода"?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:45

  galadriel написав:
  Прохожий написав:
  galadriel написав:- если договориться не получается - продать свою половину, предварительно письменно уведомив внука, и предложив ему её первому (согласится купить - ок, сразу получаете бабло, не согласится - нужно продать свою часть уже кому-то другому, внук может получить головняк в виде квартирных рейдеров - ох я ему не завидую тогда

думаю Первый не согласится :mrgreen:


Поэтому?

На самом деле все просто и все сложно...
Для начала нужно понимать позицию сторон, но как правило совместная собственность наследников не способствует хорошим отношениям... :twisted:
"Цена вопроса", т.е. реальная цена объекта.
Без грамотного юриста не получится все сделать правильно в правовом поле, ну и желательно иметь "силовую поддержку" для переговоров. А это стоит немного денег которые нужно заплатить "здесь и сейчас" а не после продажи прелести. Т.к. ситуация в принципе стандартная то юрист дорого не обойдется и это + 8)
А для начала нужно встретится с совладельцами и понять позиции.
Короче нет универсальных решений этого стандартного вопроса...
...и очень плохо что все так запущено...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:51

  ребе Нок написав:
  trololo написав:после выборов должно попустить

ну да с мая газ 9500, осенью 12000 8)

если этого не будет, с форума сбреешся без возврата?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:56

  zzzzzz написав:
  trololo написав:
  kyk написав:
Возможно по моей жалобе. IMHO количество ваших постов по теме тарифов ЖКХ в этой ветке превысило все возможные пределы.


после выборов должно попустить, подряд закончится :mrgreen:



Конечно вы можете занять страусиную позицию, вот только проблема огромных долгов за ЖКХ с каждым повышением будет только нарастать. Ситуация динамичная,и с каждым месяцев становится все хуже и хуже. Наши великие правители будут откладывать все в долгий ящик до последнего момента пока в Ж не клюнет жаренный петух.
Смела - это только маркер.

Ну конечно в том что тарифы повышаются несколько раз в году виноват только я.


Большинство не думает дальше своей квартиры .
Что система отопления , водоснабжения , может прекратить свое существование ....
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:57

  UA написав:Первый ваш партнер Прохожий интересовался динамикой падения цен на вторичке в Оболонь Резидентс.
Передайте Прохожему, что в 2018 цена сложилась на 25-30%.
По записям моего блокнота это антирекорд среди новостроев.
Правда я далеко не всё отслеживаю.
ПС. Мне от интересно, если бы ОР построили в Вышгороде и на входе стоял Майк Тайсон в цилиндре покрытом сусальным золотом - это бы спасло ситуацию?
Хотя бы по 2000 у.е метр брали бы?

Так мова йде про "вторинку" чи новобуди?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:00

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:в оп походу давно нужен новый бизнес коуч


Все коучи уехали в Польшу , там зп выше.


В Єврореконструкції немає пломбувальника водомірів. Нема бажаючих . Може, ККц погодиться???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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