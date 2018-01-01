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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:02

  vano80 написав:Это то понятно. Ты как видишь будущую ситуацию - пеня за просрочки, нарастание долгов, частные коллекторы, продажа жилья в счет долгов с выплатой остатка на руки и выбрасывание на улицу должников? На рынок выходит шлак, по локации лучше новостроя, но дороже в обслуживании? Вместо смарта можно купить двушку.
Так как это повлияет на объемы строительства и цены "у цементного завода"?


проблема нереальных для шлака счетов кроется в энергоэффективности, отсутствии учета, жестких потерях. какие-то дома смогут это решить совместно, какие-то нет. сегментация будет нарастать.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:04

  moldashavanin написав:
  zzzzzz написав:Конечно вы можете занять страусиную позицию, вот только проблема огромных долгов за ЖКХ с каждым повышением будет только нарастать. Ситуация динамичная,и с каждым месяцев становится все хуже и хуже. Наши великие правители будут откладывать все в долгий ящик до последнего момента пока в Ж не клюнет жаренный петух.
Смела - это только маркер.

Ну конечно в том что тарифы повышаются несколько раз в году виноват только я.


Большинство не думает дальше своей квартиры .
Что система отопления , водоснабжения , может прекратить свое существование ....

Так а что изменится от того, что 20 раз в день писать на ветке что вырос какой-то тариф или где-то вырос долг? Какая практическая польза от этой информации?
Что делать собственникам квартир, которые "не думают дальше своей квартиры" - продавать, пока вода есть в трубе? Или платить за соседей, чтоб долги не накапливали?
Что делать тем, кто хочет купить?
Лично я не вижу ни малейшей пользы от этих повторений белок-истеричек.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:11

Сегодня свежие данные вышли. Усё пучком)))


На конец декабря субсидии получали 3 млн 917 тыс домохозяйств.
На конец января 3 млн 649 тыс.
В январе 268 тысяч !!! домогосподарств лишились субсидий,и это притом что в январе население получает самые высокие счета по услугам ЖКХ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:18

  kyk написав:
  moldashavanin написав:
  zzzzzz написав:Конечно вы можете занять страусиную позицию, вот только проблема огромных долгов за ЖКХ с каждым повышением будет только нарастать. Ситуация динамичная,и с каждым месяцев становится все хуже и хуже. Наши великие правители будут откладывать все в долгий ящик до последнего момента пока в Ж не клюнет жаренный петух.
Смела - это только маркер.

Ну конечно в том что тарифы повышаются несколько раз в году виноват только я.


Большинство не думает дальше своей квартиры .
Что система отопления , водоснабжения , может прекратить свое существование ....

Так а что изменится от того, что 20 раз в день писать на ветке что вырос какой-то тариф или где-то вырос долг? Какая практическая польза от этой информации?
Что делать собственникам квартир, которые "не думают дальше своей квартиры" - продавать, пока вода есть в трубе? Или платить за соседей, чтоб долги не накапливали?
Что делать тем, кто хочет купить?
Лично я не вижу ни малейшей пользы от этих повторений белок-истеричек.


практическая польза - посмотрите где люди думают про свои дома , где думают про ремонт домов . Города где думают про ремонт инженерных коммуникаций .
где ничего не делается - бежать от-туда .
Потратить пару тысяч на что-то - хорошо
200 гривень в месяц на ЖЕК - ОЙ как много , ой как много .

практическая польза - некоторые форумчани выбирают дома с частной котельной , они не верят в ТЕЦ и не верят в систему горячей воды
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:24

  zzzzzz написав:vano80
Да чего тут спорить, сегодня возле метро увидел еще один свежий игральный салон который только открылся, то-ли 12-й или 13-й по счету.
Это грандиозная перемога которая повышает игральный рейтинг страны.

По ним можно злачные места определять. В самых злачных местах три салона, три ломбарда и аптека.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я убежден - рай центры пойду под нож , кому нужны эти квартиры ? когда есть частный сектор с кучей земли . в рай центре проще отключить ТЕЦ , чем в Киеве или другом крупном городе .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:30

  Прохожий написав:
  ребе Нок написав:
  trololo написав:после выборов должно попустить

ну да с мая газ 9500, осенью 12000 8)

если этого не будет, с форума сбреешся без возврата?

помечтай :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:32

  UA написав:Первый вы шо? В ЮДП работаете?

ПС. Не вижу взрывного роста на аренду в той местности.

У нас на днях был диалог по поводу Багговутовской, что достроется миракс и багговутиовская сольётся. Так вот сегодня был на глубочицкой, это мрак мрачнейший, когда всё достроется, то этот никогда не спящий холивар просто встанет. Кгс и Миракс, в общем КГС в своём репертуаре, впихивает невпихуемое. В общем если бы встал выбор между разными местами в округе лукьяновки, то глубочицкая явно в проигрыше багговутовской.

Если шо то ни та ни там ничего нет

По Юнит Сити всё будет. Проект интересный, но 900 студентов взрывной рост не сделает

ПС
проезжал по дегтяровской, копают Креатор сити.
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