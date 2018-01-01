Додано: Сер 20 лют, 2019 21:32

UA написав: Первый вы шо? В ЮДП работаете?



ПС. Не вижу взрывного роста на аренду в той местности. Первый вы шо? В ЮДП работаете?ПС. Не вижу взрывного роста на аренду в той местности.

У нас на днях был диалог по поводу Багговутовской, что достроется миракс и багговутиовская сольётся. Так вот сегодня был на глубочицкой, это мрак мрачнейший, когда всё достроется, то этот никогда не спящий холивар просто встанет. Кгс и Миракс, в общем КГС в своём репертуаре, впихивает невпихуемое. В общем если бы встал выбор между разными местами в округе лукьяновки, то глубочицкая явно в проигрыше багговутовской.Если шо то ни та ни там ничего нетПо Юнит Сити всё будет. Проект интересный, но 900 студентов взрывной рост не сделаетПСпроезжал по дегтяровской, копают Креатор сити.