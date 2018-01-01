Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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[quote="4588256:hume"]У нас на днях был диалог по поводу Багговутовской, что достроется миракс и багговутиовская сольётся. Так вот сегодня был на глубочицкой, это мрак мрачнейший, когда всё достроется, то этот никогда не спящий холивар просто встанет. Кгс и Миракс, в общем КГС в своём репертуаре, впихивает невпихуемое. В общем если бы встал выбор между разными местами в округе лукьяновки, то глубочицкая явно в проигрыше багговутовской.[/quote Пока достроят Миракс Глубочицкую реконструируют и будет хорошо
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
hume написав:У нас на днях был диалог по поводу Багговутовской, что достроется миракс и багговутиовская сольётся. Так вот сегодня был на глубочицкой, это мрак мрачнейший, когда всё достроется, то этот никогда не спящий холивар просто встанет. Кгс и Миракс, в общем КГС в своём репертуаре, впихивает невпихуемое. В общем если бы встал выбор между разными местами в округе лукьяновки, то глубочицкая явно в проигрыше багговутовской.
Пока достроят Миракс Глубочицкую реконструируют и будет хорошо
Это единственный вариант. Трамвай нужно отделить от автолюбителей физически. второй ряд едет по тр путям, но, ссука, этот ряд вильнолюди обгоняют по встречным трам путям. И вопрос скорее не по самой улице, а по тому, что кгс решил с лёгкой руки некоего архитектора туда запердолить. Думаю проект по плезным метрам просто умножили на два. То, что я видел сегодня должно быть окончанием, но его ещё даже до половины не достроили Под дешманскую аренду сойдёт
Меня не интересуют новостройки, меня не интересуют модные МОПы, может с новостройками и МОПами Вам тоже запилить новую ветку ?
1. Читаем тему ветки медленно шевеля губами, много раз, до понимания прочитанного... 2. Где Я пишу про "модные МОПы"? Думаю ссылок на посты набросать труда не составит? 3. С ценами на ЖКХ идите на...вновьсозданную ветку...если сложно могу для вас с молдашваном стартануть, мне не сложно
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский