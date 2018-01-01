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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 576577578579>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[quote="4588256:hume"]У нас на днях был диалог по поводу Багговутовской, что достроется миракс и багговутиовская сольётся. Так вот сегодня был на глубочицкой, это мрак мрачнейший, когда всё достроется, то этот никогда не спящий холивар просто встанет. Кгс и Миракс, в общем КГС в своём репертуаре, впихивает невпихуемое. В общем если бы встал выбор между разными местами в округе лукьяновки, то глубочицкая явно в проигрыше багговутовской.[/quote
Пока достроят Миракс Глубочицкую реконструируют и будет хорошо 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:53

  Первый написав:
Новина для тих хто розуміє про що мова.
Рекомендую інвесторам Столиці.
https://www.nssmc.gov.ua/2019/02/20/nkt ... eruhomost/

Плюсую. Вот это по теме. И не только у столицы, всё больше застройщиков пользуются данной схемой продаж.
Но если сильно хочется, то можно. :D а вот с плакатами потом ходить не нужно
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:57

Прохожий

Меня не интересуют новостройки, меня не интересуют модные МОПы, может с новостройками и МОПами Вам тоже запилить новую ветку ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:11

  Прохожий написав:
  hume написав:У нас на днях был диалог по поводу Багговутовской, что достроется миракс и багговутиовская сольётся. Так вот сегодня был на глубочицкой, это мрак мрачнейший, когда всё достроется, то этот никогда не спящий холивар просто встанет. Кгс и Миракс, в общем КГС в своём репертуаре, впихивает невпихуемое. В общем если бы встал выбор между разными местами в округе лукьяновки, то глубочицкая явно в проигрыше багговутовской.

Пока достроят Миракс Глубочицкую реконструируют и будет хорошо 8)

Это единственный вариант. Трамвай нужно отделить от автолюбителей физически. второй ряд едет по тр путям, но, ссука, этот ряд вильнолюди обгоняют по встречным трам путям. И вопрос скорее не по самой улице, а по тому, что кгс решил с лёгкой руки некоего архитектора туда запердолить. Думаю проект по плезным метрам просто умножили на два. То, что я видел сегодня должно быть окончанием, но его ещё даже до половины не достроили :D Под дешманскую аренду сойдёт
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, по ОР не вижу удешевления. Без ремонта выше 2.3-2,5 куе не видел. На данный момент +- так же.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:20

  hume написав:Кстати, по ОР не вижу удешевления. Без ремонта выше 2.3-2,5 куе не видел. На данный момент +- так же.


Честно я не понимаю за что, еще и с потолками по бетону 2,8 а после ремонта 2,6
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:25

  hume написав:
  Первый написав:
Новина для тих хто розуміє про що мова.
Рекомендую інвесторам Столиці.
https://www.nssmc.gov.ua/2019/02/20/nkt ... eruhomost/

Плюсую. Вот это по теме. И не только у столицы, всё больше застройщиков пользуются данной схемой продаж.
Но если сильно хочется, то можно. :D а вот с плакатами потом ходить не нужно

Что, Столица уже через имущественные права продает?
Раньше через ЦБ было.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:28

  zzzzzz написав:Прохожий

Меня не интересуют новостройки, меня не интересуют модные МОПы, может с новостройками и МОПами Вам тоже запилить новую ветку ?

1. Читаем тему ветки медленно шевеля губами, много раз, до понимания прочитанного...
2. Где Я пишу про "модные МОПы"? Думаю ссылок на посты набросать труда не составит?
3. С ценами на ЖКХ идите на...вновьсозданную ветку...если сложно могу для вас с молдашваном стартануть, мне не сложно :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:28

  zzzzzz написав:
  hume написав:Кстати, по ОР не вижу удешевления. Без ремонта выше 2.3-2,5 куе не видел. На данный момент +- так же.


Честно я не понимаю за что, еще и с потолками по бетону 2,8 а после ремонта 2,6

Как считаете какая разница должна быть с этим чудом от мжк? За это хотят 1430, но я бы хотел просто продать
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-42 ... C38hj.html
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:31

  hume написав:Кстати, по ОР не вижу удешевления. Без ремонта выше 2.3-2,5 куе не видел. На данный момент +- так же.

А вот УА видит падение стремительным домкратом "у себя в блокноте" :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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