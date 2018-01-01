Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:41
hume написав: zzzzzz написав: hume написав:
Кстати, по ОР не вижу удешевления. Без ремонта выше 2.3-2,5 куе не видел. На данный момент +- так же.
Честно я не понимаю за что, еще и с потолками по бетону 2,8 а после ремонта 2,6
Как считаете какая разница должна быть с этим чудом от мжк? За это хотят 1430, но я бы хотел просто продать
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-42 ... C38hj.html
Стоит тут на форуме написать цифры, сразу полетят тапки.
Вы продаете вроде там рядом с МЖК, если мне память не изменяет. А вы какой ценник выставили ? Если не секрет конечно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 20 лют, 2019 22:57
zzzzzz написав: Прохожий
Меня не интересуют новостройки, меня не интересуют модные МОПы, может с новостройками и МОПами Вам тоже запилить новую ветку ?
А че вы потонно пишете про воссоединения и никольскую слободку?))
Kostia
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:01
hume написав: zzzzzz написав: hume написав:
Кстати, по ОР не вижу удешевления. Без ремонта выше 2.3-2,5 куе не видел. На данный момент +- так же.
Честно я не понимаю за что, еще и с потолками по бетону 2,8 а после ремонта 2,6
Как считаете какая разница должна быть с этим чудом от мжк? За это хотят 1430, но я бы хотел просто продать
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-42 ... C38hj.html
Оболоньскай один из самых ур** новостроев с претензией на бизнес класс
Kostia
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:03
Kostia написав: zzzzzz написав: Прохожий
Меня не интересуют новостройки, меня не интересуют модные МОПы, может с новостройками и МОПами Вам тоже запилить новую ветку ?
А че вы потонно пишете про воссоединения и никольскую слободку?))
Тролинг этих ЖК
Живите своим умом!
zzzzzz
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З нами з: 03.10.11
Подякував: 3075 раз.
Подякували: 5325 раз.
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