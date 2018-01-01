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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 576577578579
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:41

  hume написав:
  zzzzzz написав:
  hume написав:Кстати, по ОР не вижу удешевления. Без ремонта выше 2.3-2,5 куе не видел. На данный момент +- так же.


Честно я не понимаю за что, еще и с потолками по бетону 2,8 а после ремонта 2,6

Как считаете какая разница должна быть с этим чудом от мжк? За это хотят 1430, но я бы хотел просто продать
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-42 ... C38hj.html



Стоит тут на форуме написать цифры, сразу полетят тапки.
Вы продаете вроде там рядом с МЖК, если мне память не изменяет. А вы какой ценник выставили ? Если не секрет конечно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:57

  zzzzzz написав:Прохожий

Меня не интересуют новостройки, меня не интересуют модные МОПы, может с новостройками и МОПами Вам тоже запилить новую ветку ?

А че вы потонно пишете про воссоединения и никольскую слободку?))
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:01

  hume написав:
  zzzzzz написав:
  hume написав:Кстати, по ОР не вижу удешевления. Без ремонта выше 2.3-2,5 куе не видел. На данный момент +- так же.


Честно я не понимаю за что, еще и с потолками по бетону 2,8 а после ремонта 2,6

Как считаете какая разница должна быть с этим чудом от мжк? За это хотят 1430, но я бы хотел просто продать
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-42 ... C38hj.html

Оболоньскай один из самых ур** новостроев с претензией на бизнес класс
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:03

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Прохожий

Меня не интересуют новостройки, меня не интересуют модные МОПы, может с новостройками и МОПами Вам тоже запилить новую ветку ?

А че вы потонно пишете про воссоединения и никольскую слободку?))


Тролинг этих ЖК
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 31180
З нами з: 03.10.11
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  #<1 ... 576577578579
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