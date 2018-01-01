RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580581>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:57

  zzzzzz написав:Прохожий

Меня не интересуют новостройки, меня не интересуют модные МОПы, может с новостройками и МОПами Вам тоже запилить новую ветку ?

А че вы потонно пишете про воссоединения и никольскую слободку?))
Kostia
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:01

  hume написав:
  zzzzzz написав:
  hume написав:Кстати, по ОР не вижу удешевления. Без ремонта выше 2.3-2,5 куе не видел. На данный момент +- так же.


Честно я не понимаю за что, еще и с потолками по бетону 2,8 а после ремонта 2,6

Как считаете какая разница должна быть с этим чудом от мжк? За это хотят 1430, но я бы хотел просто продать
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-42 ... C38hj.html

Оболоньскай один из самых ур** новостроев с претензией на бизнес класс
Kostia
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:03

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Прохожий

Меня не интересуют новостройки, меня не интересуют модные МОПы, может с новостройками и МОПами Вам тоже запилить новую ветку ?

А че вы потонно пишете про воссоединения и никольскую слободку?))


Тролинг этих ЖК
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31184
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3076 раз.
Подякували: 5325 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:10

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Прохожий

Меня не интересуют новостройки, меня не интересуют модные МОПы, может с новостройками и МОПами Вам тоже запилить новую ветку ?

А че вы потонно пишете про воссоединения и никольскую слободку?))


Тролинг этих ЖК

Целенаправленный троллинг жк именно в этой локации с явным посещением некоторых?)
Kostia
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:18

Kostia
Я еще Русановскую гавань посещал не единожды, так же Парковые озера посещал.
Костя, вы шуток не понимаете ? Ну какой тролинг. Просто делюсь на форуме информацией.
Мне было любопытно походить по ОП разных застройщиков.
Вы же наверно тоже перед покупкой меряете одежду разных брендов.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31184
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3076 раз.
Подякували: 5325 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:26

  zzzzzz написав:
Стоит тут на форуме написать цифры, сразу полетят тапки.
Вы продаете вроде там рядом с МЖК, если мне память не изменяет. А вы какой ценник выставили ? Если не секрет конечно.

Шлачёк ушёл по 1 тыс квадрат. Шлачёк после съезда арендаторов требовал серьёзного ремонта (жить можно, но я бы не стал), или дальше с дисконтм в убой. Моп обоссан, обосран, и обрыган, частично выбиты окна в мопе и вырван ковш мусоропровода, который работает. В общем серьёзно всё. Люди забрали под аренду. Продана за 137 аренд.
hume
 
Повідомлень: 5307
З нами з: 27.12.12
Подякував: 455 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:26

Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:03

  Жека79 написав:кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.


Продано.
Во что посоветуете ,,вкопытиться,, господа эксперты??? :) Или ждем выборов? Имхо их нет смысла ждать, просадки уже ниже я если честно не ожидаю. Можна в личку :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3228
З нами з: 25.12.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:33

  hume написав:
  zzzzzz написав:
  hume написав:Кстати, по ОР не вижу удешевления. Без ремонта выше 2.3-2,5 куе не видел. На данный момент +- так же.


Честно я не понимаю за что, еще и с потолками по бетону 2,8 а после ремонта 2,6

Как считаете какая разница должна быть с этим чудом от мжк? За это хотят 1430, но я бы хотел просто продать
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-42 ... C38hj.html


планировка - жесть :mrgreen:

метраж полноценной евро однухи а функционал 30-метрового смарта :shock:
Alex6
 
Повідомлень: 510
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:33

  Kostia написав:Оболоньскай один из самых ур** новостроев с претензией на бизнес класс

Мжк постаралась. Даже первый дом сканроком зашили. Место просматриваемое со всех сторон и такое уг построили.
hume
 
Повідомлень: 5307
З нами з: 27.12.12
Подякував: 455 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересных объектов для вкопычивания не наблюдаю
hume
 
Повідомлень: 5307
З нами з: 27.12.12
Подякував: 455 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 577578579580581>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1318, 1319, 1320
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13194 2255119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 13:48
UA
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 22913
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6311
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67945)
21.02.2019 00:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.