Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Kostia Я еще Русановскую гавань посещал не единожды, так же Парковые озера посещал. Костя, вы шуток не понимаете ? Ну какой тролинг. Просто делюсь на форуме информацией. Мне было любопытно походить по ОП разных застройщиков. Вы же наверно тоже перед покупкой меряете одежду разных брендов.
zzzzzz написав: Стоит тут на форуме написать цифры, сразу полетят тапки. Вы продаете вроде там рядом с МЖК, если мне память не изменяет. А вы какой ценник выставили ? Если не секрет конечно.
Шлачёк ушёл по 1 тыс квадрат. Шлачёк после съезда арендаторов требовал серьёзного ремонта (жить можно, но я бы не стал), или дальше с дисконтм в убой. Моп обоссан, обосран, и обрыган, частично выбиты окна в мопе и вырван ковш мусоропровода, который работает. В общем серьёзно всё. Люди забрали под аренду. Продана за 137 аренд.
Жека79 написав:кто то что то продает сейчас??? Выставил на продажу один объект перед новым годом. Думаю попробую. Звонков практически не было. Сейчас последнюю неделю какой то рвач, по 4-5 звонков в день, почти каждый день просмотры.
Продано. Во что посоветуете ,,вкопытиться,, господа эксперты??? Или ждем выборов? Имхо их нет смысла ждать, просадки уже ниже я если честно не ожидаю. Можна в личку
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------