Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав: Стоит тут на форуме написать цифры, сразу полетят тапки. Вы продаете вроде там рядом с МЖК, если мне память не изменяет. А вы какой ценник выставили ? Если не секрет конечно.
Шлачёк ушёл по 1 тыс квадрат. Шлачёк после съезда арендаторов требовал серьёзного ремонта (жить можно, но я бы не стал), или дальше с дисконтм в убой. Моп обоссан, обосран, и обрыган, частично выбиты окна в мопе и вырван ковш мусоропровода, который работает. В общем серьёзно всё. Люди забрали под аренду. Продана за 137 аренд.
Я правильно понял, то что вы описали выше вы продали по штуцеру за квадрат???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жду выхода Аирмакса 2016 года разлива с рассказами о том что осенью 2018 новопечерские липки будут по полторушке . Интересна его реакция на ваш моп и ценник .
Хрущик парадное которого постит Первый реально круче, чем то гуано, которое я продал. При этом спздли какие то катушки в лифте и месяц все пешочком ходили (на новый год тоже). Звонил в жэк, там сказали, что у нас на участке 12 неработающих лифтов, в очередь.
Про какие то нарядные компашки наркоманов с гитарами промолчу
Опис o Квартира в самом центре «Комфорт Тауна», занимает три этажа • Площадь 140 квадратных метров и терраса, есть где жить и где принять гостей, • Габаритная кухня-студио понравится большой дружной семье, • Располагаем тремя комнатами и тремя санузлами. • Даже если Ваши соседи увлекаются рок-музыкой, Вы об этом не узнаете благодаря качественной шумоизоляции. • Долой тапочки – полы с подогревом. • Вам не надо будет искать мебель и технику – мы оставляем Вам всё!!! • Негде хранить запасы? Это не про нас, ведь у нас есть кладовая. • Весь тёплый сезон Вы сможете пить кофе на террасе с видом на родной «Комфорт Таун». • Развитая инфраструктура: детские и спортивные площадки. • Теннисный корт, школа, садик, супермаркет Novus, Sport life. • Закрытая и охраняемая территория. • Цена: 120000 у. е. Без комиссии для покупателей. Риелторам вознаграждение ( СПП ).
hume написав:Хрущик парадное которого постит Первый реально круче, чем то гуано, которое я продал. При этом спздли какие то катушки в лифте и месяц все пешочком ходили (на новый год тоже). Звонил в жэк, там сказали, что у нас на участке 12 неработающих лифтов, в очередь. Про какие то нарядные компашки наркоманов с гитарами промолчу
Еще давно когда я жил на Оболоне , БПСки ( пл.Оболонская 1-5) подходили под это описание.
zzzzzz написав:Вот как надо давать рекламу квартире
Опис o Квартира в самом центре «Комфорт Тауна», занимает три этажа • Площадь 140 квадратных метров и терраса, есть где жить и где принять гостей, • Габаритная кухня-студио понравится большой дружной семье, • Располагаем тремя комнатами и тремя санузлами. • Даже если Ваши соседи увлекаются рок-музыкой, Вы об этом не узнаете благодаря качественной шумоизоляции. • Долой тапочки – полы с подогревом. • Вам не надо будет искать мебель и технику – мы оставляем Вам всё!!! • Негде хранить запасы? Это не про нас, ведь у нас есть кладовая. • Весь тёплый сезон Вы сможете пить кофе на террасе с видом на родной «Комфорт Таун». • Развитая инфраструктура: детские и спортивные площадки. • Теннисный корт, школа, садик, супермаркет Novus, Sport life. • Закрытая и охраняемая территория. • Цена: 120000 у. е. Без комиссии для покупателей. Риелторам вознаграждение ( СПП ).