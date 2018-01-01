Опис

o Квартира в самом центре «Комфорт Тауна», занимает три этажа

• Площадь 140 квадратных метров и терраса, есть где жить и где принять гостей,

• Габаритная кухня-студио понравится большой дружной семье,

• Располагаем тремя комнатами и тремя санузлами.

• Даже если Ваши соседи увлекаются рок-музыкой, Вы об этом не узнаете благодаря качественной шумоизоляции.

• Долой тапочки – полы с подогревом.

• Вам не надо будет искать мебель и технику – мы оставляем Вам всё!!!

• Негде хранить запасы? Это не про нас, ведь у нас есть кладовая.

• Весь тёплый сезон Вы сможете пить кофе на террасе с видом на родной «Комфорт Таун».

• Развитая инфраструктура: детские и спортивные площадки.

• Теннисный корт, школа, садик, супермаркет Novus, Sport life.

• Закрытая и охраняемая территория.

• Цена: 120000 у. е. Без комиссии для покупателей. Риелторам вознаграждение ( СПП ).

