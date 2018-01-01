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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 578579580581>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:37

  hume написав:
  zzzzzz написав:
Стоит тут на форуме написать цифры, сразу полетят тапки.
Вы продаете вроде там рядом с МЖК, если мне память не изменяет. А вы какой ценник выставили ? Если не секрет конечно.

Шлачёк ушёл по 1 тыс квадрат. Шлачёк после съезда арендаторов требовал серьёзного ремонта (жить можно, но я бы не стал), или дальше с дисконтм в убой. Моп обоссан, обосран, и обрыган, частично выбиты окна в мопе и вырван ковш мусоропровода, который работает. В общем серьёзно всё. Люди забрали под аренду. Продана за 137 аренд.


Я правильно понял, то что вы описали выше вы продали по штуцеру за квадрат??? :| :oops:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:40

  Жека79 написав:
Я правильно понял, то что вы описали выше вы продали по штуцеру за квадрат??? :| :oops:

Да, она просто рядом с метро
Востаннє редагувалось hume в Сер 20 лют, 2019 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю интервью с Гордоном.
16 квартир и торговые помещения. Норм, жить можно
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:45

  hume написав:
  Жека79 написав:
Я правильно понял, то что вы описали выше вы продали по штуцеру за квадрат??? :| :oops:

Да, она просто рядом с метро


Жду выхода Аирмакса 2016 года разлива :) с рассказами о том что осенью 2018 новопечерские липки будут по полторушке :) . Интересна его реакция на ваш моп и ценник :mrgreen: .
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:49

https://m.censor.net.ua/news/3112871/za ... ek_gosstat

Населення скорочується.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:50

Дел
Востаннє редагувалось hume в Сер 20 лют, 2019 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:51

  Жека79 написав:[

Жду выхода Аирмакса 2016 года разлива :) с рассказами о том что осенью 2018 новопечерские липки будут по полторушке :) . Интересна его реакция на ваш моп и ценник :mrgreen: .

Хрущик парадное которого постит Первый реально круче, чем то гуано, которое я продал. При этом спздли какие то катушки в лифте и месяц все пешочком ходили (на новый год тоже). Звонил в жэк, там сказали, что у нас на участке 12 неработающих лифтов, в очередь.

Про какие то нарядные компашки наркоманов с гитарами промолчу
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:52

Вот как надо давать рекламу квартире :D

Опис
o Квартира в самом центре «Комфорт Тауна», занимает три этажа
• Площадь 140 квадратных метров и терраса, есть где жить и где принять гостей,
• Габаритная кухня-студио понравится большой дружной семье,
• Располагаем тремя комнатами и тремя санузлами.
• Даже если Ваши соседи увлекаются рок-музыкой, Вы об этом не узнаете благодаря качественной шумоизоляции.
• Долой тапочки – полы с подогревом.
• Вам не надо будет искать мебель и технику – мы оставляем Вам всё!!!
• Негде хранить запасы? Это не про нас, ведь у нас есть кладовая.
• Весь тёплый сезон Вы сможете пить кофе на террасе с видом на родной «Комфорт Таун».
• Развитая инфраструктура: детские и спортивные площадки.
• Теннисный корт, школа, садик, супермаркет Novus, Sport life.
• Закрытая и охраняемая территория.
• Цена: 120000 у. е. Без комиссии для покупателей. Риелторам вознаграждение ( СПП ).
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 37684.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:57

  hume написав:Хрущик парадное которого постит Первый реально круче, чем то гуано, которое я продал. При этом спздли какие то катушки в лифте и месяц все пешочком ходили (на новый год тоже). Звонил в жэк, там сказали, что у нас на участке 12 неработающих лифтов, в очередь.
Про какие то нарядные компашки наркоманов с гитарами промолчу

Еще давно когда я жил на Оболоне , БПСки ( пл.Оболонская 1-5) подходили под это описание.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:58

  zzzzzz написав:Вот как надо давать рекламу квартире :D

Опис
o Квартира в самом центре «Комфорт Тауна», занимает три этажа
• Площадь 140 квадратных метров и терраса, есть где жить и где принять гостей,
• Габаритная кухня-студио понравится большой дружной семье,
• Располагаем тремя комнатами и тремя санузлами.
• Даже если Ваши соседи увлекаются рок-музыкой, Вы об этом не узнаете благодаря качественной шумоизоляции.
• Долой тапочки – полы с подогревом.
• Вам не надо будет искать мебель и технику – мы оставляем Вам всё!!!
• Негде хранить запасы? Это не про нас, ведь у нас есть кладовая.
• Весь тёплый сезон Вы сможете пить кофе на террасе с видом на родной «Комфорт Таун».
• Развитая инфраструктура: детские и спортивные площадки.
• Теннисный корт, школа, садик, супермаркет Novus, Sport life.
• Закрытая и охраняемая территория.
• Цена: 120000 у. е. Без комиссии для покупателей. Риелторам вознаграждение ( СПП ).
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 37684.html


Недорого.
До війни ця квартира коштувала не менше 200 000 дол.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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