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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 578579580581
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:14

Инвестиционный успех )))

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:15

  Frant написав:
  zzzzzz написав:Вот как надо давать рекламу квартире :D

[https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovskij-rajon/regeneratornaya-ulitsa/14237684.html


Недорого.
До війни ця квартира коштувала не менше 200 000 дол.

Пришло понимания, что квартира 140 метров не может быть трёхэтажной и продать такое можно только по картинке в отделе продаж
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:19

  hume написав:
  Kostia написав:Оболоньскай один из самых ур** новостроев с претензией на бизнес класс

Мжк постаралась. Даже первый дом сканроком зашили. Место просматриваемое со всех сторон и такое уг построили.

На вид просто эконом, даже не комфорт
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:30

  Kostia написав:
  hume написав:
  Kostia написав:Оболоньскай один из самых ур** новостроев с претензией на бизнес класс

Мжк постаралась. Даже первый дом сканроком зашили. Место просматриваемое со всех сторон и такое уг построили.

На вид просто эконом, даже не комфорт


между эконом и комфорт у нас разница очень условная

явно делали для себя, видимо свалили, а под аренду оно не имеет смысла там
Alex6
 
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  #<1 ... 578579580581
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