Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:14
Инвестиционный успех )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 21 лют, 2019 00:15
Frant написав: zzzzzz написав:
Вот как надо давать рекламу квартире
[https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovskij-rajon/regeneratornaya-ulitsa/14237684.html
Недорого.
До війни ця квартира коштувала не менше 200 000 дол.
Пришло понимания, что квартира 140 метров не может быть трёхэтажной и продать такое можно только по картинке в отделе продаж
hume
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Додано: Чет 21 лют, 2019 00:19
hume написав: Kostia написав:
Оболоньскай один из самых ур** новостроев с претензией на бизнес класс
Мжк постаралась. Даже первый дом сканроком зашили. Место просматриваемое со всех сторон и такое уг построили.
На вид просто эконом, даже не комфорт
Kostia
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Додано: Чет 21 лют, 2019 00:30
Kostia написав: hume написав: Kostia написав:
Оболоньскай один из самых ур** новостроев с претензией на бизнес класс
Мжк постаралась. Даже первый дом сканроком зашили. Место просматриваемое со всех сторон и такое уг построили.
На вид просто эконом, даже не комфорт
между эконом и комфорт у нас разница очень условная
явно делали для себя, видимо свалили, а под аренду оно не имеет смысла там
Alex6
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Додано: Чет 21 лют, 2019 00:57
Я такое впервые вижу. Дом 2004 года, продается
квартира после строителей
. То есть
хата тупо 15 лет стояла https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 73342.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 21 лют, 2019 01:32
оболонька
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Чет 21 лют, 2019 06:56
По моєму, ця чи інша подібна квартира - вже тут показувалась.
Якийсь електрик чи плиточник чи шофер її купив, а потім вирішив продати))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Чет 21 лют, 2019 07:54
Frant написав:
По моєму, ця чи інша подібна квартира - вже тут показувалась.
Якийсь електрик чи плиточник чи шофер її купив, а потім вирішив продати))))
Может у какого-то прокурора или судьи завалялась , про нее забыли вообще ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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З нами з: 03.10.11
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Додано: Чет 21 лют, 2019 08:12
zzzzzz написав: Frant написав:
По моєму, ця чи інша подібна квартира - вже тут показувалась.
Якийсь електрик чи плиточник чи шофер її купив, а потім вирішив продати))))
Может у какого-то прокурора или судьи завалялась , про нее забыли вообще ))
Якось я найняв грузову машину, щоб перевезти меблі. Водій кілька років працював в цьому бізнесі. Так от, він з власного досвіду стверджував, що укро-бидло-еліта дійсно не знає, де і скільки у неї квартир і гаражів. Він неодноразово разом з замовниками їздили і шукали, де ж ті квартири і гаражі.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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