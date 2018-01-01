Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:06
zzzzzz написав: Frant
А может дело в топографическом кретинизме. Есть часть людей которые дорогу не могут запомнить даже если несколько раз по ней ездили.
просто людям лень освоить эксель и аккуратно записать туда все объекты, а память она не надежна
Alex6
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:06
zzzzzz написав: Frant
А может дело в топографическом кретинизме. Есть часть людей которые дорогу не могут запомнить даже если несколько раз по ней ездили.
Топографічний кретинизм - буває у жінок.
У чоловіків зазвичай з орієнтацією в просторі - все добре.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:09
Alex6 написав: zzzzzz написав: Frant
А может дело в топографическом кретинизме. Есть часть людей которые дорогу не могут запомнить даже если несколько раз по ней ездили.
просто людям лень освоить эксель и аккуратно записать туда все объекты, а память она не надежна
В наше время это паливо .
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zzzzzz
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:24
Скорее всего это чердак. И возможно туда не едет лифт. Нужно звонить узнавать.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:42
Жека79 написав:
Скорее всего это чердак. И возможно туда не едет лифт. Нужно звонить узнавать.
Вертикальная разводка и 138 квадратов, поэтому и продают. До этого было пох
hume
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:44
trololo написав:
кто за 200 грн переживает (да еще и в новостройках), надо сконцентрироваться на эффективности своего труда, а не на демографических тенденциях.
Слышали уже
За эффективный всем хочется получить реальную зарплату. Но, видать не получается
Чудо случается с нашими "лентяями" при пересечении польской границы: как только там оказываются, сразу становятся эффективными.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:50
Жека79 написав:
Скорее всего это чердак. И возможно туда не едет лифт. Нужно звонить узнавать.
Нет, не чердак. Вот фото из окна где видно дом напротив ( дом 4) дом точно такой же этажности и такого же типа ( они в одно время строились )
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... null&pid=6
фото 6
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zzzzzz
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