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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 579580581582
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:06

  zzzzzz написав:Frant
А может дело в топографическом кретинизме. Есть часть людей которые дорогу не могут запомнить даже если несколько раз по ней ездили.


просто людям лень освоить эксель и аккуратно записать туда все объекты, а память она не надежна
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:06

  zzzzzz написав:Frant
А может дело в топографическом кретинизме. Есть часть людей которые дорогу не могут запомнить даже если несколько раз по ней ездили.

Топографічний кретинизм - буває у жінок.
У чоловіків зазвичай з орієнтацією в просторі - все добре.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:09

  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Frant
А может дело в топографическом кретинизме. Есть часть людей которые дорогу не могут запомнить даже если несколько раз по ней ездили.


просто людям лень освоить эксель и аккуратно записать туда все объекты, а память она не надежна

В наше время это паливо .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:24

  zzzzzz написав:Я такое впервые вижу. Дом 2004 года, продается квартира после строителей. То есть хата тупо 15 лет стояла :shock:

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 73342.html


Скорее всего это чердак. И возможно туда не едет лифт. Нужно звонить узнавать.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:42

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Я такое впервые вижу. Дом 2004 года, продается квартира после строителей. То есть хата тупо 15 лет стояла :shock:

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 73342.html


Скорее всего это чердак. И возможно туда не едет лифт. Нужно звонить узнавать.

Вертикальная разводка и 138 квадратов, поэтому и продают. До этого было пох
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:кто за 200 грн переживает (да еще и в новостройках), надо сконцентрироваться на эффективности своего труда, а не на демографических тенденциях.

Слышали уже


За эффективный всем хочется получить реальную зарплату. Но, видать не получается
Чудо случается с нашими "лентяями" при пересечении польской границы: как только там оказываются, сразу становятся эффективными.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:50

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Я такое впервые вижу. Дом 2004 года, продается квартира после строителей. То есть хата тупо 15 лет стояла :shock:

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 73342.html


Скорее всего это чердак. И возможно туда не едет лифт. Нужно звонить узнавать.


Нет, не чердак. Вот фото из окна где видно дом напротив ( дом 4) дом точно такой же этажности и такого же типа ( они в одно время строились )
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... null&pid=6
фото 6
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 579580581582
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