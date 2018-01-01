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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 581582583584>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:13

А какой тип наружного утепления в ЖК Воссоединения , это мокрая штукатурка ,или я глупость написал ?

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:31

  zzzzzz написав:Жека79
Теоретически возможно все. Дабы развеять сомнения нужно просто позвонить рылу :D


Чому би п.Жеці79 не зателефонувати шановному рилу?
А потім най проінформує громадськість. :D
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:37

  Serg-ik написав:Жители домов с пенопластом через 5 лет должны покрасить фасад. А через 15 лет-полностью заменить. Если он раньше не начнёт отваливаться. Эйфория от покупки жилья уже давно пройдёт и всем домом придётся сбросится. А получится ли?
А в это время безфасадный хрущик продолжает своё скромное существование.
а лифты? Не раз замечали, что на высотный дом ставят мало лифтов. Значит будут интенсивно использовать. Значит заменить придётся раньше. И это будет несколько сотен баксов с квартиры. Представляю взгляды глаза в глаза жителей 2-5 этажей и 13-24 этажа.


Утепление пенопластом вроде как запрещено при стройке. Но вот как удачно совпало - инвесторы Каховской как раз обсуждают, что утепляют их стены ватой без изолирующей пленки, и будет ли у них возможность дышать волокнами этой самой ваты :mrgreen:
Ну и чтобы не офф, цитата с Патриотики -
"Когда лифты приведёте в порядок? :protest: со дня ввода дома в эксплуатацию только влажной тряпкой протирали, а бычки, бумажки, грязь на дверях???"
Интересно, когда в новостроях начнут ссать в подъездах... :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:41

  zzzzzz написав:Жека79
Теоретически возможно все. Дабы развеять сомнения нужно просто позвонить рылу :D

ЛС
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:47

  vano80 написав:Интересно, когда в новостроях начнут ссать в подъездах... :mrgreen:

Уже ссуть.
Тільки тут ще не пишуть про це)))

  kingkongovets написав:жильцы новостроя на похе рассказывали о прелестях нахождения в их доме хостела для стройбанов и прочего маргиналитета
так там его обитатели по большому в лифте ходят


Браво, вже пишуть!!!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 21 лют, 2019 10:59, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:53

  vano80 написав:Интересно, когда в новостроях начнут ссать в подъездах... :mrgreen:


попадалась на этой ветке ссылка на статью где жильцы новостроя на похе рассказывали о прелестях нахождения в их доме хостела для стройбанов и прочего маргиналитета
так там его обитатели по большому в лифте ходят и жильцы бессильны шото предпринять
надо туда сержика на экскурсию сводить шоп не расслаблялся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:08

  Serg-ik написав:[А через 15 лет-полностью заменить. Если он раньше не начнёт отваливаться.


не пишите бред, быстрее отвалится плитка на шлаке.

Для строительных и теплоизоляционных работ применяются, в основном, пенопластные утеплители, их плитные и не плитные разновидности. Наиболее распространенными типами теплоизоляторов для фасадов зданий являются:
Пенопласт ПСБ
ПСБ-С-25 – наиболее универсальная разновидность пенопласта, устойчивая к влаге, подходящая как для внешних, так и для внутренних работ. Срок службы этого материала составляет десятки лет (от 40 до 80), а в уходе он неприхотлив.

ПСБ-С-35 – очень прочный и плотный материал, применяемый для прогрессивной гидрозащиты. Оптимально подходит для районов с высоким уровнем влажности вследствие постоянных осадков. Минимальный срок его службы составляет 120 лет, а выдающиеся качества позволяют применять его для создания эко фасадов.

ПСБ-С-50 – наиболее прочный и долговечный вид термоутеплителя. Срок службы пенопласта как утеплителя составляет около 200 лет, а уровень старения предельно низкий. Материал устойчив к поражению грибком, плесенью, коррозией.


нормально сделанный мокрый фасад с хорошим 15см слоем пенопласта будет стоять лет 50 спокойно. внешний лоск уходит быстро, это да, - грязь в "короед" забивается
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:11

  trololo написав:
  Serg-ik написав:[А через 15 лет-полностью заменить. Если он раньше не начнёт отваливаться.


быстрее отвалиться плитка на шлаке.

Для строительных и теплоизоляционных работ применяются, в основном, пенопластные утеплители, их плитные и не плитные разновидности. Наиболее распространенными типами теплоизоляторов для фасадов зданий являются:
Пенопласт ПСБ
ПСБ-С-25 – наиболее универсальная разновидность пенопласта, устойчивая к влаге, подходящая как для внешних, так и для внутренних работ. Срок службы этого материала составляет десятки лет (от 40 до 80), а в уходе он неприхотлив.

ПСБ-С-35 – очень прочный и плотный материал, применяемый для прогрессивной гидрозащиты. Оптимально подходит для районов с высоким уровнем влажности вследствие постоянных осадков. Минимальный срок его службы составляет 120 лет, а выдающиеся качества позволяют применять его для создания эко фасадов.

ПСБ-С-50 – наиболее прочный и долговечный вид термоутеплителя. Срок службы пенопласта как утеплителя составляет около 200 лет, а уровень старения предельно низкий. Материал устойчив к поражению грибком, плесенью, коррозией.

Маячня від п.Трололо.
Він не в курсі, що незахищений пінопласт швидко (за 2 сезони) розкладається під дією УФ-опромінення Сонця.

Тобто - як тільки вітер, дощ і сонце знесуть зовнішній цементний захист (10-15 років), то йому прийдеться розкошелюватись на альпіністів. :mrgreen:

Цегляні і панельні "хрущі" без ремонту фасадів стоять 50-55 років. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:16

  trololo написав:
  Serg-ik написав:[А через 15 лет-полностью заменить. Если он раньше не начнёт отваливаться.


не пишите бред, быстрее отвалится плитка на шлаке.

Для строительных и теплоизоляционных работ применяются, в основном, пенопластные утеплители, их плитные и не плитные разновидности. Наиболее распространенными типами теплоизоляторов для фасадов зданий являются:
Пенопласт ПСБ
ПСБ-С-25 – наиболее универсальная разновидность пенопласта, устойчивая к влаге, подходящая как для внешних, так и для внутренних работ. Срок службы этого материала составляет десятки лет (от 40 до 80), а в уходе он неприхотлив.

ПСБ-С-35 – очень прочный и плотный материал, применяемый для прогрессивной гидрозащиты. Оптимально подходит для районов с высоким уровнем влажности вследствие постоянных осадков. Минимальный срок его службы составляет 120 лет, а выдающиеся качества позволяют применять его для создания эко фасадов.

ПСБ-С-50 – наиболее прочный и долговечный вид термоутеплителя. Срок службы пенопласта как утеплителя составляет около 200 лет, а уровень старения предельно низкий. Материал устойчив к поражению грибком, плесенью, коррозией.


нормально сделанный мокрый фасад с хорошим 15см слоем пенопласта будет стоять лет 50 спокойно. внешний лоск уходит быстро, это да, - грязь в "короед" забивается


недавно постил фотки дома на малевича 89 - там мокрый фасад УЖЕ выглядит подуставшим и это не грязь в короеде, а какой то непонятный пузырящийся рельеф под штукатуркой
дом в 2016ом сдан еслешо
кстати и вентфасады тоже не создают впечатления надежности на века - в фк1 к нему страшно прикоснуться - дребезжит, болтается, легко снимается вручную
плюс повсеместно криво поставленное, сифонящее и текущее панорамное (и не только) остекление, которое нини менять шоп однообразие фасада не нарушать :mrgreen:
стремноватые такие фишечки честно говоря
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 21 лют, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:16

  Kostia написав:Какие дома в киеве утеплены пенопластом?


почти все новострои с начала 2000х и пока не запретили. дом в пригороде пятиэтажка уже больше 10 лет стоит - все ок. но с цоколя надо делать минвату или чето другое - от мышей. в городе, думаю таких проблем нет.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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