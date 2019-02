Додано: Чет 21 лют, 2019 10:53

vano80 написав: Интересно, когда в новостроях начнут ссать в подъездах... Интересно, когда в новостроях начнут ссать в подъездах...



попадалась на этой ветке ссылка на статью где жильцы новостроя на похе рассказывали о прелестях нахождения в их доме хостела для стройбанов и прочего маргиналитета

так там его обитатели по большому в лифте ходят и жильцы бессильны шото предпринять

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.