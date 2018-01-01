Для строительных и теплоизоляционных работ применяются, в основном, пенопластные утеплители, их плитные и не плитные разновидности. Наиболее распространенными типами теплоизоляторов для фасадов зданий являются:

Пенопласт ПСБ

ПСБ-С-25 – наиболее универсальная разновидность пенопласта, устойчивая к влаге, подходящая как для внешних, так и для внутренних работ. Срок службы этого материала составляет десятки лет (от 40 до 80), а в уходе он неприхотлив.



ПСБ-С-35 – очень прочный и плотный материал, применяемый для прогрессивной гидрозащиты. Оптимально подходит для районов с высоким уровнем влажности вследствие постоянных осадков. Минимальный срок его службы составляет 120 лет, а выдающиеся качества позволяют применять его для создания эко фасадов.



ПСБ-С-50 – наиболее прочный и долговечный вид термоутеплителя. Срок службы пенопласта как утеплителя составляет около 200 лет, а уровень старения предельно низкий. Материал устойчив к поражению грибком, плесенью, коррозией.