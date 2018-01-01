Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Жители домов с пенопластом через 5 лет должны покрасить фасад. А через 15 лет-полностью заменить. Если он раньше не начнёт отваливаться. Эйфория от покупки жилья уже давно пройдёт и всем домом придётся сбросится. А получится ли? А в это время безфасадный хрущик продолжает своё скромное существование. а лифты? Не раз замечали, что на высотный дом ставят мало лифтов. Значит будут интенсивно использовать. Значит заменить придётся раньше. И это будет несколько сотен баксов с квартиры. Представляю взгляды глаза в глаза жителей 2-5 этажей и 13-24 этажа.
Утепление пенопластом вроде как запрещено при стройке. Но вот как удачно совпало - инвесторы Каховской как раз обсуждают, что утепляют их стены ватой без изолирующей пленки, и будет ли у них возможность дышать волокнами этой самой ваты Ну и чтобы не офф, цитата с Патриотики - "Когда лифты приведёте в порядок? :protest: со дня ввода дома в эксплуатацию только влажной тряпкой протирали, а бычки, бумажки, грязь на дверях???" Интересно, когда в новостроях начнут ссать в подъездах...
vano80 написав:Интересно, когда в новостроях начнут ссать в подъездах...
попадалась на этой ветке ссылка на статью где жильцы новостроя на похе рассказывали о прелестях нахождения в их доме хостела для стройбанов и прочего маргиналитета так там его обитатели по большому в лифте ходят и жильцы бессильны шото предпринять надо туда сержика на экскурсию сводить шоп не расслаблялся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Serg-ik написав:[А через 15 лет-полностью заменить. Если он раньше не начнёт отваливаться.
не пишите бред, быстрее отвалится плитка на шлаке.
Для строительных и теплоизоляционных работ применяются, в основном, пенопластные утеплители, их плитные и не плитные разновидности. Наиболее распространенными типами теплоизоляторов для фасадов зданий являются: Пенопласт ПСБ ПСБ-С-25 – наиболее универсальная разновидность пенопласта, устойчивая к влаге, подходящая как для внешних, так и для внутренних работ. Срок службы этого материала составляет десятки лет (от 40 до 80), а в уходе он неприхотлив.
ПСБ-С-35 – очень прочный и плотный материал, применяемый для прогрессивной гидрозащиты. Оптимально подходит для районов с высоким уровнем влажности вследствие постоянных осадков. Минимальный срок его службы составляет 120 лет, а выдающиеся качества позволяют применять его для создания эко фасадов.
ПСБ-С-50 – наиболее прочный и долговечный вид термоутеплителя. Срок службы пенопласта как утеплителя составляет около 200 лет, а уровень старения предельно низкий. Материал устойчив к поражению грибком, плесенью, коррозией.
нормально сделанный мокрый фасад с хорошим 15см слоем пенопласта будет стоять лет 50 спокойно. внешний лоск уходит быстро, это да, - грязь в "короед" забивается
Serg-ik написав:[А через 15 лет-полностью заменить. Если он раньше не начнёт отваливаться.
быстрее отвалиться плитка на шлаке.
Для строительных и теплоизоляционных работ применяются, в основном, пенопластные утеплители, их плитные и не плитные разновидности. Наиболее распространенными типами теплоизоляторов для фасадов зданий являются: Пенопласт ПСБ ПСБ-С-25 – наиболее универсальная разновидность пенопласта, устойчивая к влаге, подходящая как для внешних, так и для внутренних работ. Срок службы этого материала составляет десятки лет (от 40 до 80), а в уходе он неприхотлив.
ПСБ-С-35 – очень прочный и плотный материал, применяемый для прогрессивной гидрозащиты. Оптимально подходит для районов с высоким уровнем влажности вследствие постоянных осадков. Минимальный срок его службы составляет 120 лет, а выдающиеся качества позволяют применять его для создания эко фасадов.
ПСБ-С-50 – наиболее прочный и долговечный вид термоутеплителя. Срок службы пенопласта как утеплителя составляет около 200 лет, а уровень старения предельно низкий. Материал устойчив к поражению грибком, плесенью, коррозией.
Маячня від п.Трололо. Він не в курсі, що незахищений пінопласт швидко (за 2 сезони) розкладається під дією УФ-опромінення Сонця.
Тобто - як тільки вітер, дощ і сонце знесуть зовнішній цементний захист (10-15 років), то йому прийдеться розкошелюватись на альпіністів.
Цегляні і панельні "хрущі" без ремонту фасадів стоять 50-55 років.
Serg-ik написав:[А через 15 лет-полностью заменить. Если он раньше не начнёт отваливаться.
не пишите бред, быстрее отвалится плитка на шлаке.
Для строительных и теплоизоляционных работ применяются, в основном, пенопластные утеплители, их плитные и не плитные разновидности. Наиболее распространенными типами теплоизоляторов для фасадов зданий являются: Пенопласт ПСБ ПСБ-С-25 – наиболее универсальная разновидность пенопласта, устойчивая к влаге, подходящая как для внешних, так и для внутренних работ. Срок службы этого материала составляет десятки лет (от 40 до 80), а в уходе он неприхотлив.
ПСБ-С-35 – очень прочный и плотный материал, применяемый для прогрессивной гидрозащиты. Оптимально подходит для районов с высоким уровнем влажности вследствие постоянных осадков. Минимальный срок его службы составляет 120 лет, а выдающиеся качества позволяют применять его для создания эко фасадов.
ПСБ-С-50 – наиболее прочный и долговечный вид термоутеплителя. Срок службы пенопласта как утеплителя составляет около 200 лет, а уровень старения предельно низкий. Материал устойчив к поражению грибком, плесенью, коррозией.
нормально сделанный мокрый фасад с хорошим 15см слоем пенопласта будет стоять лет 50 спокойно. внешний лоск уходит быстро, это да, - грязь в "короед" забивается
недавно постил фотки дома на малевича 89 - там мокрый фасад УЖЕ выглядит подуставшим и это не грязь в короеде, а какой то непонятный пузырящийся рельеф под штукатуркой дом в 2016ом сдан еслешо кстати и вентфасады тоже не создают впечатления надежности на века - в фк1 к нему страшно прикоснуться - дребезжит, болтается, легко снимается вручную плюс повсеместно криво поставленное, сифонящее и текущее панорамное (и не только) остекление, которое нини менять шоп однообразие фасада не нарушать стремноватые такие фишечки честно говоря
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 21 лют, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав:Какие дома в киеве утеплены пенопластом?
почти все новострои с начала 2000х и пока не запретили. дом в пригороде пятиэтажка уже больше 10 лет стоит - все ок. но с цоколя надо делать минвату или чето другое - от мышей. в городе, думаю таких проблем нет.